Алексей Смертин сравнил игру «Ливерпуля» с «Челси» времен Жозе Моуринью

В четверг «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии впервые за 30 лет после того, как идущий на втором месте в таблице «Манчестер Сити» уступил «Челси» со счетом 1:2 в матче 31-го тура и потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа. Смертин выступал за «Челси» с 2003 по 2006 год.
«Я бы сказал, что можно сравнить обе команды — это доказывает и количество набранных очков. В чемпионский сезон мы выходили на поле и знали, что сегодня забьем — это был просто вопрос времени, — сказал Смертин. — Эта уверенность прослеживалась и у “Ливерпуля” — сколько раз по ходу матчей казалось, что все, не победят, но они методично шли вперед до самой последней секунды игры и в итоге получали три очка. При Моуринью было то же самое».
Смертин рассказал, за счет чего «Ливерпуль» стал чемпионом. «Здесь совпало много факторов — это и подбор состава, и прошлогодняя победа в Лиге чемпионов, придавшая дополнительную уверенность, и “магия” Юргена Клоппа. Он выстраивал команду и систему не один год — вот пришел и результат. Весь период его пребывания в качестве главного тренера результаты “Ливерпуля” шли по нарастающей, чемпионство — закономерный итог его работы», — отметил он.
Рано или поздно наступит спад, и вот тут уже вопрос к главному тренеру — как он сможет перестроить команду.
Алексей СмертинБывший полузащитник "Челси" и сборной России, чемпион Англии и обладатель Кубка Английской лиги, офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией
По словам Смертина, в следующем сезоне все будут ждать, как Клопп сможет перестроить команду, чтобы «Ливерпуль» продолжил доминировать в чемпионате.
«Рано или поздно наступит спад, и вот тут уже вопрос к главному тренеру — как он сможет перестроить команду. Особенно в Англии этот вопрос актуальный, так как соперники очень быстро умеют адаптироваться под чемпионские команды. Тотальное доминирование в этом году — это бесспорно заслуженный итог, но в следующем сезоне все будет по-другому. И » Челси, и «Манчестер Сити» будут бороться за чемпионство, — подчеркнул он.