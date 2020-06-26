Алексей Смертин сравнил игру «Ливерпуля» с «Челси» времен Жозе Моуринью

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

В четверг «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии впервые за 30 лет после того, как идущий на втором месте в таблице «Манчестер Сити» уступил «Челси» со счетом 1:2 в матче 31-го тура и потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа. Смертин выступал за «Челси» с 2003 по 2006 год.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f7245d6cdd69adbc79a4" data-vnd="f7245d6cdd69adbc79a4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f7245d6cdd69adbc79a4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я бы сказал, что можно сравнить обе команды — это доказывает и количество набранных очков. В чемпионский сезон мы выходили на поле и знали, что сегодня забьем — это был просто вопрос времени, — сказал Смертин. — Эта уверенность прослеживалась и у “Ливерпуля” — сколько раз по ходу матчей казалось, что все, не победят, но они методично шли вперед до самой последней секунды игры и в итоге получали три очка. При Моуринью было то же самое».

Смертин рассказал, за счет чего «Ливерпуль» стал чемпионом. «Здесь совпало много факторов — это и подбор состава, и прошлогодняя победа в Лиге чемпионов, придавшая дополнительную уверенность, и “магия” Юргена Клоппа. Он выстраивал команду и систему не один год — вот пришел и результат. Весь период его пребывания в качестве главного тренера результаты “Ливерпуля” шли по нарастающей, чемпионство — закономерный итог его работы», — отметил он.

Рано или поздно наступит спад, и вот тут уже вопрос к главному тренеру — как он сможет перестроить команду. Алексей Смертин Бывший полузащитник "Челси" и сборной России, чемпион Англии и обладатель Кубка Английской лиги, офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией

По словам Смертина, в следующем сезоне все будут ждать, как Клопп сможет перестроить команду, чтобы «Ливерпуль» продолжил доминировать в чемпионате.