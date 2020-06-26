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11:18 (мск), источник: Vesti.kz

Лучше в РПЛ, или почему Исламхану не стоит возвращаться в Казахстан

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан 30 июня станет свободным агентом, поскольку именно до этого дня рассчитан его контракт с эмиратским «Аль-Айном». На данный момент футболист рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры, но для него было бы хорошо не возвращаться в КПЛ. О причинах рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Исламхану уже 27 лет, то есть в таком расцвете сил он просто обязан еще «попылить» за границей. Если не в «Рубине», то в другом российском клубе, тем более что с 1 августа граждане Евразийского союза не будут считаться легионерами в РПЛ, а там любят исполнителей, умеющих играть в комбинационный футбол.

Будем откровенны, уровень «Зенита», с которым тренировался зимой, Исламхан не потянет. Даже в играх за «Кайрат» ему не всегда хватало силенок доиграть матч, а порой держали на поле до финального свистка за счет его авторитета. В «Зените» другие скорости, бешеная конкуренция, которую навряд ли выдержит, а полировать лавку не в том возрасте. Да и игровой стиль питерцев не совсем подходит Бауыржану.

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«Рубин» — идеальное место для Исламхана. Задорный и молодой коллектив (средний возраст игроков 24,5 года), в котором он может стать одним из лидеров. Плюс работа с Леонидом Слуцким сделает казахстанца еще сильнее.

Впрочем, не удастся перейти в «Рубин», можно рассмотреть и другие клубы. Пусть это будет не топ, а какой-нибудь крепкий орешек вроде «Арсенала», «Уфы». Почему нет? К тому же есть коммуникация между Кайратом Боранбаевым и генеральным директором уфимского клуба Шамилем Газизовым.

Если Исламхан вернется в Казахстан, то, скорее всего, распрощается с мыслями о зарубежной карьере. Согласитесь, в 28−29−30 лет уже трудно заинтересовать какой-нибудь самобытный клуб. На родине будет играть разве что за «Кайрат» (вряд ли Боранбаев позволит ему усилить состав одного из конкурентов), а быть первым парнем на деревне он всегда успеет.

В любом случае РПЛ — это другой уровень, другая инфраструктура, другая аура на трибунах. При этом чемпионат России возобновился, тогда как нет ясности, когда перезапустится КПЛ — 1 июля или 1 августа. И нет гарантии, что даже после рестарта потом футбол снова не закроют на карантин. Поэтому воспитаннику таразского футбола необходимо продолжить играть за рубежом или на худой конец пролонгировать соглашение с «Аль-Айном». Полезно будет для него и сборной Казахстана.

Отметим, что 31 января Исламхан стал игроком клуба «Аль-Айн», подписав контракт на пять месяцев. До досрочного завершения чемпионата ОАЭ из-за пандемии коронавируса провел десять матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста. Ранее выступал за «Кайрат» (2014−2019), еще в его карьере были «Астана» (2013), «Кубань» (2013−2014) и «Тараз» (2011−2012). За национальную команду выступает с 2012 года.

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