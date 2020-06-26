В Беларуси в 2021 году появятся 11 футбольных полей высокого качества

В соответствии с этой инициативой подготовят 11 футбольных полей, восемь из которых полноразмерных и три нестандартных с новым искусственным покрытием FIFA Quality Pro в 10 городах Беларуси.
Полноразмерные поля появятся в Минске (стадион РГУОР), Гомеле (стадион «Локомотив»), Гродно (ЦСК «Неман»), Борисове (ДЮСШ № 2), Орше (СДЮШОР № 2), Светлогорске (стадион «Бумажник»), Калинковичах (СДЮШОР № 2), Речице (стадион «Центральный»).
Новые нестандартные футбольные поля появятся в Мозыре, Солигорске и Гродно. Планируется, что работы по всем объектам будут завершены к середине 2021 года.
Развитие и совершенствование материально-технической базы, всей футбольной инфраструктуры является одним из приоритетов Белорусской федерации футбола.