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11:52 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси в 2021 году появятся 11 футбольных полей высокого качества

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил инвестиционный проект «Стартовые одиннадцать» (First eleven) ассоциации «Белорусская федерация футбола» по финансовой программе «Хет-Трик V», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В соответствии с этой инициативой подготовят 11 футбольных полей, восемь из которых полноразмерных и три нестандартных с новым искусственным покрытием FIFA Quality Pro в 10 городах Беларуси.

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Полноразмерные поля появятся в Минске (стадион РГУОР), Гомеле (стадион «Локомотив»), Гродно (ЦСК «Неман»), Борисове (ДЮСШ № 2), Орше (СДЮШОР № 2), Светлогорске (стадион «Бумажник»), Калинковичах (СДЮШОР № 2), Речице (стадион «Центральный»).

Новые нестандартные футбольные поля появятся в Мозыре, Солигорске и Гродно. Планируется, что работы по всем объектам будут завершены к середине 2021 года.

Развитие и совершенствование материально-технической базы, всей футбольной инфраструктуры является одним из приоритетов Белорусской федерации футбола.

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