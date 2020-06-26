Сорванное интервью, пиво для Клоппа и пропавший Невилл. Как футболисты «Ливерпуля» праздновали чемпионство

В четверг поздно вечером «Челси» на «Стэмфорд Бридж» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1 и тем самым завоевал чемпионский титул для «Ливерпуля». Первый за 30 лет. И 19-й в истории.

Город Ливерпуль моментально сошел с ума. Празднования продолжались всю ночь. И вряд ли остановятся в ближайшее время. Море огня, песен и никакой социальной дистанции. Хотя главный тренер «красных» Юрген Клопп просил всех болельщиков остаться дома. Но его никто не послушал.

Футболисты «Ливерпуля» тоже закатили вечеринку. Вот их реакция на финальный свисток лондонского матча.

Затем празднование футболистов перетекло в телеэфир. Но сначала телевизионщики уделили внимание легендам. На последних секундах матча BT Sport, транслировавший игру «Челси» — «Манчестер Сити», вывел в прямой эфир в отдельном окне Кенни Далглиша — человека, который приводил «Ливерпуль» к чемпионству в 1990 году. Король Кенни не мог сдержать слез. Слез радости, разумеется.

Эмоциональный спич выдал и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

«Очень рад за всех парней, за болельщиков, за клуб, за весь город. Это прекрасное чувство. Это эмоциональный момент в нашей жизни, который мы никогда не забудем», — сказал футболист.

Плакал даже Юрген Клопп. Кто бы мог подумать?

Но веселья было больше, чем слез. Например, футболисты «Ливерпуля» сорвали интервью защитника Вирджила ван Дейка.

А Эндрю Робертсон решил воспользоваться моментом и выбить для команды несколько дней отдыха.

«Мы все еще пытаемся убедить тренера дать нам два выходных. Еще пару сортов пива для него, и мы сможем добиться этих двух выходных. Ему и так уже хорошо, но мне кажется, что нам, возможно, нужно долить ему еще пару раз, чтобы получить отдых», — сказал защитник в эфире BT Sport.

Но главным бенефициаром чемпионства стал экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который сейчас работает ведущим на Sky Sports. Сразу после матча он затроллил своего коллегу по ТВ Гари Невилла — бывшего защитника «Манчестер Юнайтед».

Сначала Карра выложил фотографию Невилла в футболке «Ливерпуля» с бутылкой шампанского.

Затем в эфире Sky Sports сказал, что не может до него дозвониться.

«Хочу позвонить ему, но нет сигнала. Он опять спустился под землю».

«Пропажу» Невилла здорово обыграл Sky, сразу после окончания матча выкатив ролик.