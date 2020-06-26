Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Энергетик-БГУ
Славия М
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Смолевичи
Слуцк
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» победил «Валенсию»
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
14:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Реала» Гути уволен с поста главного тренера «Альмерии»

Легендарный игрок мадридского «Реала» Гути отправлен в отставку с поста главного тренера выступающей в Сегунде «Альмерии», сообщает Mundo Deportivo.

Наверх

По информации источника, решение об увольнении уже принято, объявлено о нём будет сегодня, 26 июня.

Руководство клуба приняло такое решение после минимального поражения команды от «Алькоркона» (0:1) в 35-м туре Сегунды. Из-за этого результата занимающая вторую строчку «Сарагоса» оторвалась от «Альмерии» на пять очков, а лидирующий «Кадис» — на шесть.

Отметим, что вторая строчка Сегунды гарантирует повышение в Примеру. «Альмерия» располагается на третьем месте, в активе у команды после 35 матчей 56 очков.

Напомним, что Гути возглавил «Альмерию» в ноябре прошлого года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Альмерия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Ливерпуль» установил рекорд, став чемпионом за 7 туров до конца
Пиво для Клоппа. Как «Ливерпуль» праздновал чемпионство
Большунов получил трофей за победу в Кубке мира спустя 3 месяца
Умер советский призер Олимпийских игр в лыжных гонках
Каким был мир в год последнего чемпионства «Ливерпуля» (фото)
Российский волейболист дисквалифицирован на два года условно
«Я победил Хабиба». Рекорд Нурмагомедова считают искусственным
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь