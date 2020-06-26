Экс-игрок «Реала» Гути уволен с поста главного тренера «Альмерии»

По информации источника, решение об увольнении уже принято, объявлено о нём будет сегодня, 26 июня.



Руководство клуба приняло такое решение после минимального поражения команды от «Алькоркона» (0:1) в 35-м туре Сегунды. Из-за этого результата занимающая вторую строчку «Сарагоса» оторвалась от «Альмерии» на пять очков, а лидирующий «Кадис» — на шесть.



Отметим, что вторая строчка Сегунды гарантирует повышение в Примеру. «Альмерия» располагается на третьем месте, в активе у команды после 35 матчей 56 очков.



Напомним, что Гути возглавил «Альмерию» в ноябре прошлого года.