Экс-игрок «Реала» Гути уволен с поста главного тренера «Альмерии»
Легендарный игрок мадридского «Реала» Гути отправлен в отставку с поста главного тренера выступающей в Сегунде «Альмерии», сообщает Mundo Deportivo.
Легендарный игрок мадридского «Реала» Гути отправлен в отставку с поста главного тренера выступающей в Сегунде «Альмерии», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, решение об увольнении уже принято, объявлено о нём будет сегодня, 26 июня.
Руководство клуба приняло такое решение после минимального поражения команды от «Алькоркона» (0:1) в 35-м туре Сегунды.
Отметим, что вторая строчка Сегунды гарантирует повышение в Примеру. «Альмерия» располагается на третьем месте, в активе у команды после 35 матчей 56 очков.
Напомним, что Гути возглавил «Альмерию» в ноябре прошлого года.