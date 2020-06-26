Коронавирус? Футболисты «Кайсара» слегли с температурой

Футболисты пройдут тестирование на COVID-19.

«Вратарь Марсель Исламкулов, защитник Александр Марочкин и опорник Марк Гурман слегли с температурой и имеют все симптомы болезни. Кроме того, из Хорватии не приехал защитник Иван Граф, он тоже болеет», — сообщил Кожахмет.

Ранее главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов и его ассистенты, вернувшиеся из Болгарии, находились под угрозой депортации и с трудом добрались до Кызылорды.

Возобновление КПЛ запланировано на 1 июля. Матчи будут проходить без зрителей и по специальному медицинскому протоколу.