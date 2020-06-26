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14:14 (мск), источник: Vesti.kz

Коронавирус? Футболисты «Кайсара» слегли с температурой

У нескольких игроков «Кайсара» есть подозрения на коронавирус, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Футболисты пройдут тестирование на COVID-19.

«Вратарь Марсель Исламкулов, защитник Александр Марочкин и опорник Марк Гурман слегли с температурой и имеют все симптомы болезни. Кроме того, из Хорватии не приехал защитник Иван Граф, он тоже болеет», — сообщил Кожахмет.

Ранее главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов и его ассистенты, вернувшиеся из Болгарии, находились под угрозой депортации и с трудом добрались до Кызылорды.

Возобновление КПЛ запланировано на 1 июля. Матчи будут проходить без зрителей и по специальному медицинскому протоколу.

Ранее сообщалось о подозрениях на заражении коронавирусом у «Астаны» и «Атырау» со СДЮШОР № 8 из первой лиги. Из-за плохого самочувствия игроков отменился товарищеский матч «Шахтер» — «Жетысу».

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