Российских футболистов предложили закрыть на базах

Случаи заболевания были выявлены в ряде отечественных клубов. Команды вынуждены отправлять футболистов на карантин, что негативно влияет на чемпионат. Так, после обнаружения заболевших в «Ростове» команда перешла в режим самоизоляции, а на встречу с «Сочи» был отправлен состав 2003 года рождения, уступивший с разгромным счетом 1:10.