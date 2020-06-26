Чемпионат Казахстана по футболу возобновится 1 июля

«По согласованию с министерством культуры и спорта Республики Казахстан чемпионат возобновится 1 июля 2020 года при строгом соблюдении разработанной инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции во время проведения футбольных матчей», — говорится в сообщении.