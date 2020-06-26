Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
перерыв
Энергетик-БГУ
Славия М
10
Футбол. Зарубежный
19:00
Смолевичи
Слуцк
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
15Первая победа Николича
12Девушки с овальным мячом из СССР: красота и мощь
16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Казахстана по футболу возобновится 1 июля

Чемпионат Казахстана по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 июля, сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Наверх
Источник: Reuters

«По согласованию с министерством культуры и спорта Республики Казахстан чемпионат возобновится 1 июля 2020 года при строгом соблюдении разработанной инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции во время проведения футбольных матчей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все матчи пройдут без зрителей на трибунах, количество обслуживающего персонала на стадионе будет ограничено «до технического минимума».

Во время загрузки произошла ошибка.
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
«Ливерпуль» установил рекорд, став чемпионом за 7 туров до конца
Гончаренко готов вернуться в ЦСКА до конца сезона
Большунов получил трофей за победу в Кубке мира спустя 3 месяца
Умер советский призер Олимпийских игр в лыжных гонках
Каким был мир в год последнего чемпионства «Ливерпуля» (фото)
Российский волейболист дисквалифицирован на два года условно
«Я победил Хабиба». Рекорд Нурмагомедова считают искусственным
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь