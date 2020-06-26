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19:42 (мск), источник: БЕЛТА

«Энергетик-БГУ» в меньшинстве разгромил «Славию» в матче чемпионата Беларуси по футболу

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два стартовых поединка 15-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них футболисты столичного «Энергетика-БГУ» в Молодечно уверенно переиграли гостей из мозырской «Славии» — 5:0. Минчане вышли вперед уже на 4-й минуте игры, когда ошибкой обороны мозырян умело воспользовался лучший снайпер «студентов» Джасурбек Яхшибоев. Через 20 минут хозяева остались в меньшинстве после удаления Душана Бакича, но футболисты «Славии» не смогли воспользоваться численным преимуществом. Более того, после перерыва они пропустили еще четыре мяча — дважды отличился Василий Совпель, по голу забили Давид Тве и Джасурбек Яхшибоев, который с девятью голами единолично возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Беларуси.

Центральным поединком этого тура станет встреча 27 июня на поле «Борисов-Арены» БАТЭ и столичного «Динамо». Также в субботу футболисты «Минска» на поле столичного стадиона «Трактор» сыграют с идущим вторым солигорским «Шахтером», а гродненский «Неман» у себя дома встретится с действующим чемпионом страны брестским «Динамо».

Заключительные матчи первого круга 30-го национального первенства состоятся 28 июня: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск), «Городея» — «Ислочь» (Минский район).

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 26 (14), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» (Гродно) — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 23 (14), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» (Минский район) — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (14), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 13 (12), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).

Энергетик-БГУ
5:0
Первый тайм: 1:0
Славия М
Футбол, Беларусь, 15-й тур26.06.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Городской
Главные тренеры
Владимир БелявскийМихаил Мартинович
Голы
Джасурбер Яхшибоев4′
Дэвид Тве47′
Джасурбер Яхшибоев58′
Василий Совпель70′
Василий Совпель90′
Составы команд
44Денис Садовский
84Николай Романюк
4Артем Шкурдюк
6Юрий Пантя
5Даниил Мирошников
17Юрий Недашковский
15Александр Свирепа
31Игорь Тымонюк
2Алексей Носко
13Игорь Костров
24′
10Жереми Мавату
18Владислав Жук
17Душан Бакич
26′
88Александр Раевский
7Джасурбер Яхшибоев
39′
28Никита Мельников
9Евгений Юдчиц
56′
44Владислав Малькевич
56′
27Дмитрий Гирс
70Деннис Теттех
11Шахбоз Умаров
51′
99Глеб Шевченко
62′
23Василий Совпель
27Александр Ануфриев
22Дэвид Тве
86′
7Франсис Нар
37′
18Айк Мусаханян
77Максим Слюсар
Статистика
1Желтые карточки1
1Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Коронец(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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