«Энергетик-БГУ» в меньшинстве разгромил «Славию» в матче чемпионата Беларуси по футболу

В первом из них футболисты столичного «Энергетика-БГУ» в Молодечно уверенно переиграли гостей из мозырской «Славии» — 5:0. Минчане вышли вперед уже на 4-й минуте игры, когда ошибкой обороны мозырян умело воспользовался лучший снайпер «студентов» Джасурбек Яхшибоев. Через 20 минут хозяева остались в меньшинстве после удаления Душана Бакича, но футболисты «Славии» не смогли воспользоваться численным преимуществом. Более того, после перерыва они пропустили еще четыре мяча — дважды отличился Василий Совпель, по голу забили Давид Тве и Джасурбек Яхшибоев, который с девятью голами единолично возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Беларуси.