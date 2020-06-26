«Энергетик-БГУ» в меньшинстве разгромил «Славию» в матче чемпионата Беларуси по футболу

В первом из них футболисты столичного «Энергетика-БГУ» в Молодечно уверенно переиграли гостей из мозырской «Славии» — 5:0. Минчане вышли вперед уже на 4-й минуте игры, когда ошибкой обороны мозырян умело воспользовался лучший снайпер «студентов» Джасурбек Яхшибоев. Через 20 минут хозяева остались в меньшинстве после удаления Душана Бакича, но футболисты «Славии» не смогли воспользоваться численным преимуществом. Более того, после перерыва они пропустили еще четыре мяча — дважды отличился Василий Совпель, по голу забили Давид Тве и Джасурбек Яхшибоев, который с девятью голами единолично возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Беларуси.
Центральным поединком этого тура станет встреча 27 июня на поле «Борисов-Арены» БАТЭ и столичного «Динамо». Также в субботу футболисты «Минска» на поле столичного стадиона «Трактор» сыграют с идущим вторым солигорским «Шахтером», а гродненский «Неман» у себя дома встретится с действующим чемпионом страны брестским «Динамо».
Заключительные матчи первого круга 30-го национального первенства состоятся 28 июня: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск), «Городея» — «Ислочь» (Минский район).
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 26 (14), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» (Гродно) — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 23 (14), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» (Минский район) — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (14), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 13 (12), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).