Сетьен: Клуб не сообщал мне, что Артур уходит в «Ювентус»

«В принципе я рассчитываю на Артура. Он поедет с командой в Виго и сможет сыграть с “Сельтой”. Важно то, что эти разговоры на него не влияют, и если он выходит на поле, он показывает лучшую игру. Клуб не сообщал мне, что Артур уходит, поэтому я не воспринимаю эту информацию как должное. Если договорённость уже есть, он всё равно останется с нами до конца сезона», — приводит слова Сетьена Marca.