Сетьен: Клуб не сообщал мне, что Артур уходит в «Ювентус»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал возможный переход полузащитника Артура Рамоса в туринский «Ювентус».
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал возможный переход полузащитника Артура Рамоса в туринский «Ювентус».
«В принципе я рассчитываю на Артура. Он поедет с командой в Виго и сможет сыграть с “Сельтой”. Важно то, что эти разговоры на него не влияют, и если он выходит на поле, он показывает лучшую игру. Клуб не сообщал мне, что Артур уходит, поэтому я не воспринимаю эту информацию как должное. Если договорённость уже есть, он всё равно останется с нами до конца сезона», — приводит слова Сетьена Marca.
В текущем сезоне Примеры Артур забил три мяча в 20 матчах. У Пьянича три результативных удара в 23 встречах Серии А.