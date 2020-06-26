Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Крылья Советов
22
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
19:00
Смолевичи
Слуцк
21
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
Сочи
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Энергетик-БГУ
Славия М
50
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
21:30 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Астаны» и сборной Казахстана сменит клуб в КПЛ

Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Сергей Малый переходит в «Тобол», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В услугах 30-летнего игрока заинтересован тренерский штаб костанайцев во главе с Григорием Бабаяном, который знает его возможности по совместной работе в столичном клубе.

Контракт с «Астаной» у Малого подходит к завершению. В «Тобол», где он уже выступал в 2017 году, защитник перейдет на правах свободного агента.

Карьеру Малый начинал в родной Украине, откуда в 2013 году перебрался в Караганду. В составе «Шахтера» защитник пробился в групповой этап Лиги Европы. После этого выступал в «Ордабасы», «Иртыше» и «Тоболе».

В «Астану» Малый перешел в 2016 году и с тех пор неоднократно уходил в аренду. За сборную Казахстана сыграл 41 матч.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Футболист "Астаны" и сборной Казахстана сменит клуб в КПЛ
«Ливерпуль» установил рекорд, став чемпионом за 7 туров до конца
«Сочи» после 10 голов «Ростову» не смог обыграть «Ахмат» в ЧР
«Краснодар» объявил, что матч с «Оренбургом» не состоится
Федор Смолов попал в заявку «Сельты» на матч с «Барселоной»
Где вы, Макдэвиды и Кросби? Как Панарин рубится с НХЛ за деньги
«Зенит» играет против «Крыльев Советов» (трансляция)
WADA отреагировало на угрозы США прекратить финансирование
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь