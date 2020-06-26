Футболист «Астаны» и сборной Казахстана сменит клуб в КПЛ
Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Сергей Малый переходит в «Тобол», передает корреспондент Vesti.kz.
Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Сергей Малый переходит в «Тобол», передает корреспондент Vesti.kz.
В услугах 30-летнего игрока заинтересован тренерский штаб костанайцев во главе с Григорием Бабаяном, который знает его возможности по совместной работе в столичном клубе.
Контракт с «Астаной» у Малого подходит к завершению. В «Тобол», где он уже выступал в 2017 году, защитник перейдет на правах свободного агента.
Карьеру Малый начинал в родной Украине, откуда в 2013 году перебрался в Караганду. В составе «Шахтера» защитник пробился в групповой этап Лиги Европы. После этого выступал в «Ордабасы», «Иртыше» и «Тоболе».
В «Астану» Малый перешел в 2016 году и с тех пор неоднократно уходил в аренду. За сборную Казахстана сыграл 41 матч.