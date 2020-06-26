Футболист «Астаны» и сборной Казахстана сменит клуб в КПЛ

В услугах 30-летнего игрока заинтересован тренерский штаб костанайцев во главе с Григорием Бабаяном, который знает его возможности по совместной работе в столичном клубе.

Контракт с «Астаной» у Малого подходит к завершению. В «Тобол», где он уже выступал в 2017 году, защитник перейдет на правах свободного агента.

Карьеру Малый начинал в родной Украине, откуда в 2013 году перебрался в Караганду. В составе «Шахтера» защитник пробился в групповой этап Лиги Европы. После этого выступал в «Ордабасы», «Иртыше» и «Тоболе».