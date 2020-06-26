Фёдор Смолов попал в заявку «Сельты» на матч Примеры с «Барселоной»

Заявка «Сельты»: Рубен, Вильяр, Росич, Араухо, Фонтан, Саэнс, Джакобо, Айду, К. Васкес, Диоп, Мурильо, Д. Суарес, Рафинья, Брадарич, Мендес, Эрнандес, Смолов, С. Мина, Аспас, Систо, Г. Фернандес, Нолито, Йокушлу.

Матч 32-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона» состоится завтра, 27 июня, на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало — в 18:00 мск. «Сельта» набрала в 31 матче 33 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры, «Барселона» (68) располагается на втором месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (68).