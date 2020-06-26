Дубль Джигеро помог «Смолевичам» одержать волевую победу над «Слуцком» в чемпионате Беларуси

На 16-й минуте игры Артем Сердюк вывел гостей вперед, еще через три минуты Александр Джигеро восстановил паритет, а на исходе часа игрового времени он же принес «Смолевичам» победу.

В первом сегодняшнем поединке футболисты столичного «Энергетика-БГУ» в Молодечно разгромили мозырскую «Славию» с результатом 5:0. В составе победителей по два мяча забили Василий Совпель и Джасурбек Яхшибоев, который с девятью голами возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Беларуси.

27 июня центральным поединком этого тура станет встреча на поле «Борисов-Арены» БАТЭ и столичного «Динамо». Также в субботу футболисты «Минска» на поле столичного стадиона «Трактор» сыграют с идущим вторым солигорским «Шахтером», а гродненский «Неман» у себя дома встретится с действующим чемпионом страны брестским «Динамо».

Заключительные матчи первого круга 30-го национального первенства состоятся 28 июня: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск), «Городея» — «Ислочь» (Минский район).