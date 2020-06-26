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21:46 (мск), источник: БЕЛТА

Дубль Джигеро помог «Смолевичам» одержать волевую победу над «Слуцком» в чемпионате Беларуси

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Смолевичей» одержали волевую викторию над «Слуцком» со счетом 2:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На 16-й минуте игры Артем Сердюк вывел гостей вперед, еще через три минуты Александр Джигеро восстановил паритет, а на исходе часа игрового времени он же принес «Смолевичам» победу.

В первом сегодняшнем поединке футболисты столичного «Энергетика-БГУ» в Молодечно разгромили мозырскую «Славию» с результатом 5:0. В составе победителей по два мяча забили Василий Совпель и Джасурбек Яхшибоев, который с девятью голами возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Беларуси.

27 июня центральным поединком этого тура станет встреча на поле «Борисов-Арены» БАТЭ и столичного «Динамо». Также в субботу футболисты «Минска» на поле столичного стадиона «Трактор» сыграют с идущим вторым солигорским «Шахтером», а гродненский «Неман» у себя дома встретится с действующим чемпионом страны брестским «Динамо».

Заключительные матчи первого круга 30-го национального первенства состоятся 28 июня: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск), «Городея» — «Ислочь» (Минский район).

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 26 (14), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» (Гродно) — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 23 (14), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» (Минский район) — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 13 (12), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).

Смолевичи
2:1
Первый тайм: 1:1
Слуцк
Футбол, Беларусь, 15-й тур26.06.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Озерный
Главные тренеры
Александр БразевичВиталий Павлов
Голы
Александр Джигеро19′
Артем Сердюк16′
Александр Джигеро57′
Составы команд
12Артем Гомелько
90+6′
34Борис Панкратов
3Иван Василенок
4Виталий Трубило
4Арсений Бондаренко
18Сулейман Коанда
5Эдуард Жевнеров
20Денис Образов
7Анатолий Макаров
7Юрий Тетеренко
22Алексей Бутаревич
8Егор Семенов
24Алексей Вакулич
17Мухаммед Бала
68′
97Жан-Морель По
99Драман Салу
17Илья Ращеня
53′76′
25Сергей Чеботаев
64′
11Дмитрий Щегрикович
89′
22Евгений Велько
49Александр Джигеро
84′
23Игорь Бобко
64′
39Сергей Русак
78Абдул Гафар
9Владислав Мухамедов
89′
9Артем Сердюк
21′
10Иван Верас
77Алан Короев
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)13
7Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДмитрий Доля(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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