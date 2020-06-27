«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу

Источник: AFP 2020

Забитыми мячами в матче отметились Пауло Дибала (53-я минута), Криштиану Роналду (61, с пенальти), Гонсало Игуаин (84) и Маттейс де Лигт (86). На 32-й минуте матча защитник «Лечче» Фабио Лучиони получил прямую красную карточку и покинул поле.

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«Ювентус одержал пятую победу подряд. Последний раз клуб проигрывал 8 февраля в гостевом матче против «Вероны» (1:2). В турнирной таблице «Ювентус» продолжает лидировать, набрав 69 очков. «Лечче» проиграл четвертый матч подряд, клуб идет в зоне вылета, имея в активе 25 очков.

В следующем туре «Ювентус» 30 июня на выезде сыграет с «Дженоа». «Лечче» 1 июля примет «Сампдорию».