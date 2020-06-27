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00:50 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 27 июня. «Ювентус» дома обыграл «Лечче» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

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Источник: AFP 2020

Забитыми мячами в матче отметились Пауло Дибала (53-я минута), Криштиану Роналду (61, с пенальти), Гонсало Игуаин (84) и Маттейс де Лигт (86). На 32-й минуте матча защитник «Лечче» Фабио Лучиони получил прямую красную карточку и покинул поле.

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«Ювентус одержал пятую победу подряд. Последний раз клуб проигрывал 8 февраля в гостевом матче против «Вероны» (1:2). В турнирной таблице «Ювентус» продолжает лидировать, набрав 69 очков. «Лечче» проиграл четвертый матч подряд, клуб идет в зоне вылета, имея в активе 25 очков.

В следующем туре «Ювентус» 30 июня на выезде сыграет с «Дженоа». «Лечче» 1 июля примет «Сампдорию».

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

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Ювентус
4:0
Первый тайм: 0:0
Лечче
Футбол, Италия, Тур 2826.06.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриФабио Ливерани
Голы
Пауло Дибала(Криштиану Роналду)53′
Криштиану Роналду62′
Гонсало Игуаин83′
Маттейс де Лигт(Дуглас Коста)85′
Составы команд
1Войчех Щенсны
21Васкунселос Феррейра Габриэл
4Маттейс де Лигт
5Фабио Лучони
31′
19Леонардо Бонуччи
6Неуэн Пас
5Миралем Пьянич
7Джулио Донати
14Блез Матюиди
29Андреа Рисполи
7Криштиану Роналду
11Евгений Шахов
16Хуан Куадрадо
77Панайотис Тахцидис
25Адриен Рабьо
52′
3Брайан Вера
78′
11Дуглас Коста
27Марко Кальдерони
30Родриго Бентанкур
38′68′
4Якопо Петриччоне
45′
8Аарон Рэмси
13Лука Россеттини
10Пауло Дибала
77′
8Марко Манкосу
72′
38Симоне Мураторе
72Антонин Барак
33Федерико Бернардески
77′
10Филиппо Фалько
62′
21Гонсало Игуаин
30Хума Бабакар
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
27Удары (всего)9
12Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
12Угловые4
15Фолы7
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМарко Пиччинини(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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