«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС, 27 июня. «Ювентус» дома обыграл «Лечче» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.
ТАСС, 27 июня. «Ювентус» дома обыграл «Лечче» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Забитыми мячами в матче отметились Пауло Дибала (53-я минута), Криштиану Роналду (61, с пенальти), Гонсало Игуаин (84) и Маттейс де Лигт (86). На 32-й минуте матча защитник «Лечче» Фабио Лучиони получил прямую красную карточку и покинул поле.
«Ювентус одержал пятую победу подряд. Последний раз клуб проигрывал 8 февраля в гостевом матче против «Вероны» (1:2). В турнирной таблице «Ювентус» продолжает лидировать, набрав 69 очков. «Лечче» проиграл четвертый матч подряд, клуб идет в зоне вылета, имея в активе 25 очков.
В следующем туре «Ювентус» 30 июня на выезде сыграет с «Дженоа». «Лечче» 1 июля примет «Сампдорию».
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|Маурицио Сарри
|Фабио Ливерани
|Пауло Дибала(Криштиану Роналду)
|53′
|Криштиану Роналду
|62′
|Гонсало Игуаин
|83′
|Маттейс де Лигт(Дуглас Коста)
|85′
|1
|Войчех Щенсны
|21
|Васкунселос Феррейра Габриэл
|4
|Маттейс де Лигт
|5
|Фабио Лучони
31′
|19
|Леонардо Бонуччи
|6
|Неуэн Пас
|5
|Миралем Пьянич
|7
|Джулио Донати
|14
|Блез Матюиди
|29
|Андреа Рисполи
|7
|Криштиану Роналду
|11
|Евгений Шахов
|16
|Хуан Куадрадо
|77
|Панайотис Тахцидис
|25
|Адриен Рабьо
52′
|3
|Брайан Вера
78′
|11
|Дуглас Коста
|27
|Марко Кальдерони
|30
|Родриго Бентанкур
38′68′
|4
|Якопо Петриччоне
45′
|8
|Аарон Рэмси
|13
|Лука Россеттини
|10
|Пауло Дибала
77′
|8
|Марко Манкосу
72′
|38
|Симоне Мураторе
|72
|Антонин Барак
|33
|Федерико Бернардески
77′
|10
|Филиппо Фалько
62′
|21
|Гонсало Игуаин
|30
|Хума Бабакар
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|27
|Удары (всего)
|9
|12
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Марко Пиччинини(Италия)