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08:55 (мск), источник: ТАСС

«Севилья» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 27 июня. «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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Источник: AP 2020

В составе хозяев с пенальти мяч забил Лукас Окампос (83-я минута). У гостей отличился Кико (25).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Севилья» не проигрывает в чемпионате на протяжении девяти матчей. Последний раз клуб уступал 9 февраля в гостевом матче против «Сельты» (2:1). В турнирной таблице «Севилья» идет на четвертом месте, набрав 54 очка. «Вальядолид» поднялся на 14-ю строчку, имея в активе 35 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре подопечные Хулена Лопетеги 30 июня на выезде сыграет с «Леганесом». «Вальядолид» 1 июля примет «Леванте».

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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Севилья
1:1
Первый тайм: 0:1
Вальядолид
Футбол, Испания, Тур 3226.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Хулен ЛопетегиГонсалес Сориано Серхио
Голы
Лукас Окампос83′
Франсиско Кико Оливас(Мигель Анхель Мичел)25′
Составы команд
1Томаш Вацлик
1Хорди Масип
12Жюль Кунде
59′
4Франсиско Кико Оливас
16Гонсалес Хесус Навас
5Хави Санчес
18Серхио Эскудеро
6Карнеро Рауль Гарсия
20Диегу Карлос
18Антоньито
10Эвер Банега
16Феде Сан Эметерио
11Мунир Эль-Хаддади
3Атем Бен Арфа
59′
22Франко Васкес
60′66′
14Рубен Алькарас
15Юссеф Эн-Несири
21Мигель Анхель Мичел
75′
25Фернанду Режес
12′45′
9Энес Унал
82′
24Хоан Хордан
11Пабло Эрвиас
71′76′
5Лукас Окампос
90′
28Энрике Перес
7Рони Лопеш
23Вальдо Рубио
69′
19Люк де Йонг
45′
22Начо Мартинес
14Хесус Хоакин Сусо
29Мигель де ла Фуэнте
76′
10Оскар Плано
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)11
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые1
16Фолы17
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВалентин Писарро Гомес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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