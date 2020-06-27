«Севилья» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

Источник: AP 2020

В составе хозяев с пенальти мяч забил Лукас Окампос (83-я минута). У гостей отличился Кико (25).

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«Севилья» не проигрывает в чемпионате на протяжении девяти матчей. Последний раз клуб уступал 9 февраля в гостевом матче против «Сельты» (2:1). В турнирной таблице «Севилья» идет на четвертом месте, набрав 54 очка. «Вальядолид» поднялся на 14-ю строчку, имея в активе 35 очков.

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В следующем туре подопечные Хулена Лопетеги 30 июня на выезде сыграет с «Леганесом». «Вальядолид» 1 июля примет «Леванте».