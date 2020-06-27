«Севилья» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС, 27 июня. «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.
ТАСС, 27 июня. «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев с пенальти мяч забил Лукас Окампос (83-я минута). У гостей отличился Кико (25).
«Севилья» не проигрывает в чемпионате на протяжении девяти матчей. Последний раз клуб уступал 9 февраля в гостевом матче против «Сельты» (2:1). В турнирной таблице «Севилья» идет на четвертом месте, набрав 54 очка. «Вальядолид» поднялся на 14-ю строчку, имея в активе 35 очков.
В следующем туре подопечные Хулена Лопетеги 30 июня на выезде сыграет с «Леганесом». «Вальядолид» 1 июля примет «Леванте».
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей
|Хулен Лопетеги
|Гонсалес Сориано Серхио
|Лукас Окампос
|83′
|Франсиско Кико Оливас(Мигель Анхель Мичел)
|25′
|1
|Томаш Вацлик
|1
|Хорди Масип
|12
|Жюль Кунде
59′
|4
|Франсиско Кико Оливас
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|5
|Хави Санчес
|18
|Серхио Эскудеро
|6
|Карнеро Рауль Гарсия
|20
|Диегу Карлос
|18
|Антоньито
|10
|Эвер Банега
|16
|Феде Сан Эметерио
|11
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|Атем Бен Арфа
59′
|22
|Франко Васкес
60′66′
|14
|Рубен Алькарас
|15
|Юссеф Эн-Несири
|21
|Мигель Анхель Мичел
75′
|25
|Фернанду Режес
12′45′
|9
|Энес Унал
82′
|24
|Хоан Хордан
|11
|Пабло Эрвиас
71′76′
|5
|Лукас Окампос
90′
|28
|Энрике Перес
|7
|Рони Лопеш
|23
|Вальдо Рубио
69′
|19
|Люк де Йонг
45′
|22
|Начо Мартинес
|14
|Хесус Хоакин Сусо
|29
|Мигель де ла Фуэнте
76′
|10
|Оскар Плано
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|16
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Валентин Писарро Гомес(Испания)