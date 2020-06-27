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12:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стоичков раскритиковал ван Гала и назвал его тупицей

Экс-игрок «Барселоны» Христо Стоичков в прямом эфире на радио Radio Impacto de Cordoba яростно раскритиковал бывшего тренера команды Луи ван Гаала.

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Источник: AP 2020

По мнению болгарина, Хуан Роман Рикельме не достиг успехов в каталонском клубе из-за голландского специалиста.

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— Почему Рикельме не одержал побед с «Барсой»? Потому что в качестве тренера у него был такой тупица, как ван Гал. Не так ли? — сказал Стоичков. — Он делал хорошие вещи, которые должны быть признаны, но многие пострадали в футболе из-за его глупых поступков. Я терпел его. Он вошел в раздевалку и сказал, что было много кройфизма. И, конечно, я подумал: «Где Йохан и где ты? Была большая разница».

Рикельме же не преуспел из-за того, как Ван Гал использовал его на поле. Но даже в этом случае первый год в «Барселоне» ему очень понравился. Я наслаждался его голами, передачами, играми, перехватами, но когда приходит тот, кто хочет изобрести велосипед, это невозможно.

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