Стоичков раскритиковал ван Гала и назвал его тупицей

— Почему Рикельме не одержал побед с «Барсой»? Потому что в качестве тренера у него был такой тупица, как ван Гал. Не так ли? — сказал Стоичков. — Он делал хорошие вещи, которые должны быть признаны, но многие пострадали в футболе из-за его глупых поступков. Я терпел его. Он вошел в раздевалку и сказал, что было много кройфизма. И, конечно, я подумал: «Где Йохан и где ты? Была большая разница».