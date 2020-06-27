Гол футболиста «Манчестер Сити» со штрафного признан лучшим в туре АПЛ

Бельгиец реализовал штрафной в матче против «Челси» (1:2), отправив мяч в девятку. В пятерку лучших также вошли голы Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед»), Трента Александра-Арнольда, Фабиньо и Садио Мане (все — «Ливерпуль»).