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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Гол футболиста «Манчестер Сити» со штрафного признан лучшим в туре АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал автором лучшего гола в 31-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Бельгиец реализовал штрафной в матче против «Челси» (1:2), отправив мяч в девятку. В пятерку лучших также вошли голы Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед»), Трента Александра-Арнольда, Фабиньо и Садио Мане (все — «Ливерпуль»).

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам 31-го тура мерсисайдцы досрочно стали чемпионами Англии. «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 23 очка.

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Челси
2:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 3125.06.2020, 22:15 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардХосеп Гвардьола
Голы
Кристиан Пулишич36′
Кевин Де Брейне55′
Виллиан78′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
31Эдерсон
2Антонио Рюдигер
2Кайл Уокер
3Маркос Алонсо
38′
8Илкай Гюндоган
4Андреас Кристенсен
17Кевин Де Брейне
76′
28Сесар Аспиликуэта
25Фернандинью
77′
7Н`Голо Канте
7Рахим Стерлинг
10Виллиан
26Рияд Махрез
8Росс Баркли
73′
14Эмерик Ляпорт
74′
17Матео Ковачич
30Николас Отаменди
19Мэйсон Маунт
90′
22Бенжамен Менди
59′
47Билли Гилмор
11Александр Зинченко
18Оливье Жиру
62′
16Родриго Эрнандес
55′
9Тэмми Абрахам
21Давид Сильва
22Кристиан Пулишич
90′
20Бернарду Силва
55′
11Родригес Педро
9Габриэл Жезус
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
15Удары (всего)11
10Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
13Фолы3
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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