Гол футболиста «Манчестер Сити» со штрафного признан лучшим в туре АПЛ
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал автором лучшего гола в 31-м туре Английской
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал автором лучшего гола в 31-м туре Английской
Бельгиец реализовал штрафной в матче против «Челси» (1:2), отправив мяч в девятку. В пятерку лучших также вошли голы Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед»), Трента
По итогам 31-го тура мерсисайдцы досрочно стали чемпионами Англии. «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 23 очка.
|Фрэнк Лэмпард
|Хосеп Гвардьола
|Кристиан Пулишич
|36′
|Кевин Де Брейне
|55′
|Виллиан
|78′
|1
|Кепа Аррисабалага
|31
|Эдерсон
|2
|Антонио Рюдигер
|2
|Кайл Уокер
|3
|Маркос Алонсо
38′
|8
|Илкай Гюндоган
|4
|Андреас Кристенсен
|17
|Кевин Де Брейне
76′
|28
|Сесар Аспиликуэта
|25
|Фернандинью
77′
|7
|Н`Голо Канте
|7
|Рахим Стерлинг
|10
|Виллиан
|26
|Рияд Махрез
|8
|Росс Баркли
73′
|14
|Эмерик Ляпорт
74′
|17
|Матео Ковачич
|30
|Николас Отаменди
|19
|Мэйсон Маунт
90′
|22
|Бенжамен Менди
59′
|47
|Билли Гилмор
|11
|Александр Зинченко
|18
|Оливье Жиру
62′
|16
|Родриго Эрнандес
55′
|9
|Тэмми Абрахам
|21
|Давид Сильва
|22
|Кристиан Пулишич
90′
|20
|Бернарду Силва
55′
|11
|Родригес Педро
|9
|Габриэл Жезус
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|10
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|3
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл(Англия)