Как Исламхан готовится к возвращению в футбол

Тренировки экс-футболиста «Кайрата» и «Астаны» в сторис своего Instagram выкладывает кроссфит зал Arlan Black Wolves Crossfit. Как вам форма Исламхана?

Новостей, где капитан сборной продолжит карьеру пока нет, но мы подготовили интересный материал об этом. Напомним, 30 июня у Исламхана завершается контракт с «Аль-Айном» из ОАЭ.