Как Исламхан готовится к возвращению в футбол
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан сейчас находится в Алматы и занимается кроссфитом в одном из залов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан сейчас находится в Алматы и занимается кроссфитом в одном из залов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тренировки
Новостей, где капитан сборной продолжит карьеру пока нет, но мы подготовили интересный материал об этом. Напомним, 30 июня у Исламхана завершается контракт с «Аль-Айном» из ОАЭ.