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12:29 (мск), источник: Vesti.kz

Как Исламхан готовится к возвращению в футбол

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан сейчас находится в Алматы и занимается кроссфитом в одном из залов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Тренировки экс-футболиста «Кайрата» и «Астаны» в сторис своего Instagram выкладывает кроссфит зал Arlan Black Wolves Crossfit. Как вам форма Исламхана?

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Новостей, где капитан сборной продолжит карьеру пока нет, но мы подготовили интересный материал об этом. Напомним, 30 июня у Исламхана завершается контракт с «Аль-Айном» из ОАЭ.

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