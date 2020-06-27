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12:37 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ примет минское «Динамо» в центральном матче чемпионата Беларуси по футболу

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ примут сегодня минское «Динамо» в центральном поединке 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В прошлом туре борисовчане упрочили свое лидерство, победив на выезде аутсайдера первенства бобруйскую «Белшину» (2:0), а динамовцы у себя дома разошлись миром с «Энергетиком-БГУ» (0:0). Сегодняшняя встреча на поле «Борисов-Арены» начнется в 20.30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Также сегодня футболисты «Минска» на поле столичного стадиона «Трактор» сыграют с солигорским «Шахтером», а гродненский «Неман» у себя дома встретится с действующим чемпионом страны брестским «Динамо».

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В пятницу «Энергетик-БГУ» разгромил гостей из мозырской «Славии» со счетом 5:0, а «Смолевичи» одержали волевую викторию над «Слуцком» — 2:1.

Заключительные матчи первого круга 30-го национального первенства состоятся 28 июня: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск), «Городея» — «Ислочь» (Минский район).

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 26 (14), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» (Гродно) — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 23 (14), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» (Минский район) — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 13 (12), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.

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