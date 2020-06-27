Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба Марадоны

Источник: AP 2020

По информации издания, Марадона заинтересован в приглашении 40-летнего бразильца, который завершил карьеру в 2018 году. Отмечается, что обладатель «Золотого мяча» рассматривает вариант с возвращением на поле. В 2016 году полузащитник был близок к подписанию контракта с «Химнасией», однако брат игрока, который вел переговоры, отказался заключать сделку.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5f72282ce43c551c6a3" data-vnd="b5f72282ce43c551c6a3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5f72282ce43c551c6a3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент официальных переговоров с Роналдиньо не было, так как бывший футболист находится под домашним арестом в Асунсьоне по подозрению в использовании фальшивых паспортов для въезда на территорию Парагвая. Предварительное следствие по этому делу было приостановлено из-за пандемии коронавируса.