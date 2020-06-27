Легенда МЮ распродает свои награды на аукционе, чтобы выжить

Источник: AP 2020

Об этом сообщает The Sun.

В настоящее время в качестве лотов предложены медаль за победу в Кубке Англии 1985 года, а также различные памятные вещи.

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«Я получаю небольшую пенсию, но мы и не зарабатывали много до Премьер-Лиги».

«Я хочу увеличить свои накопления. Кроме того, я подумал, что было бы неплохо, если бы у болельщиков был шанс заполучить что-либо из коллекции», — заявил Уайтсайд.

Уайтсайд дебютировал в «Юнайтед» в возрасте всего 16 лет.

В 1982 году он побил рекорд Пеле, став самым молодым игроком, выступавшим на чемпионате мира, когда он выступал за Северную Ирландию в возрасте 17 лет и 41 дня.