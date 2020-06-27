Легенда МЮ распродает свои награды на аукционе, чтобы выжить
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Норман Уайтсайд принял решение продать свои награды на аукционе.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Норман Уайтсайд принял решение продать свои награды на аукционе.
Об этом сообщает The Sun.
В настоящее время в качестве лотов предложены медаль за победу в Кубке Англии 1985 года, а также различные памятные вещи.
«Я получаю небольшую пенсию, но мы и не зарабатывали много до
«Я хочу увеличить свои накопления. Кроме того, я подумал, что было бы неплохо, если бы у болельщиков был шанс заполучить
Уайтсайд дебютировал в «Юнайтед» в возрасте всего 16 лет.
В 1982 году он побил рекорд Пеле, став самым молодым игроком, выступавшим на чемпионате мира, когда он выступал за Северную Ирландию в возрасте 17 лет и 41 дня.