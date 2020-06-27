Участник еврокубков от Казахстана сыграл матч с восемью голами перед рестартом КПЛ

Спарринг завершился победой подопечных Стойчо Младенова со счетом 5:3.

У победителей отличились Асхат Тагыберген, Александар Колев, Режинальдо, Элгуджа Лобжанидзе, Оркен Махан. У проигравших голами отметились Еркебулан Кенжебай, Бекзат Бектай и Ислам Абилкасов.

Ранее «Кайсар» выиграл у «Байконура» — 9:0.

Отметим, что КПЛ-2020 была приостановлена из-за пандемии коронавируса после двух туров и некоторых перенесенных игр. «Кайсар», набрав шесть очков, расположился на третьем месте в турнирной таблице.

Рестарт футбольного сезона состоится 1 июля, а с календарем игр можно ознакомиться здесь.