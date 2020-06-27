Участник еврокубков от Казахстана сыграл матч с восемью голами перед рестартом КПЛ
«Кайсар» провел очередной товарищеский матч против
«Кайсар» провел очередной товарищеский матч против
Спарринг завершился победой подопечных Стойчо Младенова со счетом 5:3.
У победителей отличились Асхат Тагыберген, Александар Колев, Режинальдо, Элгуджа Лобжанидзе, Оркен Махан. У проигравших голами отметились Еркебулан Кенжебай, Бекзат Бектай и Ислам Абилкасов.
Ранее «Кайсар» выиграл у «Байконура» — 9:0.
Отметим, что КПЛ-2020 была приостановлена
Рестарт футбольного сезона состоится 1 июля, а с календарем игр можно ознакомиться здесь.
В нынешнем году кызылординский клуб выступит в Лиге Европы со второго отборочного раунда, куда команда попала благодаря завоеванному Кубку страны в прошлом сезоне.