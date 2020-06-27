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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана сыграл матч с восемью голами перед рестартом КПЛ

«Кайсар» провел очередной товарищеский матч против фарм-клуба «Байконур» из первой лиги Казахстана, сообщает KazFootball.kz.

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Спарринг завершился победой подопечных Стойчо Младенова со счетом 5:3.

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У победителей отличились Асхат Тагыберген, Александар Колев, Режинальдо, Элгуджа Лобжанидзе, Оркен Махан. У проигравших голами отметились Еркебулан Кенжебай, Бекзат Бектай и Ислам Абилкасов.

Ранее «Кайсар» выиграл у «Байконура» — 9:0.

Отметим, что КПЛ-2020 была приостановлена из-за пандемии коронавируса после двух туров и некоторых перенесенных игр. «Кайсар», набрав шесть очков, расположился на третьем месте в турнирной таблице.

Рестарт футбольного сезона состоится 1 июля, а с календарем игр можно ознакомиться здесь.

В нынешнем году кызылординский клуб выступит в Лиге Европы со второго отборочного раунда, куда команда попала благодаря завоеванному Кубку страны в прошлом сезоне.

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