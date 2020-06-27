В КПЛ первый клуб прошел тест на коронавирус перед возобновлением сезона
Футболисты и тренерский штаб петропавловского «Кызыл-Жар СК» сдали тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
Футболисты и тренерский штаб петропавловского «Кызыл-Жар СК» сдали тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
Все тесты показали отрицательный результат. «Кызыл-Жар СК» стал первым клубом КПЛ, кто обнародовал результаты.
Ближайший матч «Кызыл-Жар СК» состоится 1 июля, где в родных стенах петропавловцы примут кокшетауский «Окжетпес».