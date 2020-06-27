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16:44 (мск), источник: Lenta.Ru

«Вулверхэмптон» продлил серию без поражений в АПЛ до восьми матчей

«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 27 июня, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 62-й минуте волков вывел вперед Леандер Дендонкер. Гол оказался единственным в матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа позволила «Вулверхэмптону» набрать 52 очка, продлить серию без поражений в АПЛ до восьми матчей и выйти на пятое место в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 27 очко, команда находится на предпоследней, 19-й позиции.

В следующем туре «Астон Вилла» 5 июля на выезде встретится с «Ливерпулем». «Вулверхэмптон» днем раньше на своем поле примет «Арсенал».

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Первый тайм: 0:0
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол, Англия, Тур 3227.06.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Villa Park
Главные тренеры
Дин СмитЭшпириту Санту Нуну
Голы
Леандер Дендонкер(Хонни Кастро)62′
Составы команд
25Эрьян Нюланн
11Руй Патрисиу
30Кортни Хос
2Мэтт Доэрти
40Тайрон Мингс
18′
15Вилли Боли
6Дуглас Луис
16Конор Коади
10Джек Грилиш
19Хонни Кастро
20Мбвана Саматта
8Рубен Невеш
90+4′
15Эзри Конса
60′
27Ромен Саисс
27Ахмед Эль-Мохамади
28Жоау Моутинью
18Мэт Таргетт
11′
32Леандер Дендонкер
3Нил Тэйлор
9Рауль Хименес
85′
11Марвелус Накамба
82′
7Педру Нету
17Махмуд Хассан Трезеге
18Диогу Жота
60′
14Конор Хурихэйн
60′
37Адама I Траоре
7Джон Макгинн
39Кинан Дэвис
82′
21Анвар Эль-Гази
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
1Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
16Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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