«Вулверхэмптон» продлил серию без поражений в АПЛ до восьми матчей
«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 31-го тура Английской
«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 31-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 27 июня, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 62-й минуте волков вывел вперед Леандер Дендонкер. Гол оказался единственным в матче.
Победа позволила «Вулверхэмптону» набрать 52 очка, продлить серию без поражений в АПЛ до восьми матчей и выйти на пятое место в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 27 очко, команда находится на предпоследней, 19-й позиции.
В следующем туре «Астон Вилла» 5 июля на выезде встретится с «Ливерпулем». «Вулверхэмптон» днем раньше на своем поле примет «Арсенал».
|Дин Смит
|Эшпириту Санту Нуну
|Леандер Дендонкер(Хонни Кастро)
|62′
|25
|Эрьян Нюланн
|11
|Руй Патрисиу
|30
|Кортни Хос
|2
|Мэтт Доэрти
|40
|Тайрон Мингс
18′
|15
|Вилли Боли
|6
|Дуглас Луис
|16
|Конор Коади
|10
|Джек Грилиш
|19
|Хонни Кастро
|20
|Мбвана Саматта
|8
|Рубен Невеш
90+4′
|15
|Эзри Конса
60′
|27
|Ромен Саисс
|27
|Ахмед Эль-Мохамади
|28
|Жоау Моутинью
|18
|Мэт Таргетт
11′
|32
|Леандер Дендонкер
|3
|Нил Тэйлор
|9
|Рауль Хименес
85′
|11
|Марвелус Накамба
82′
|7
|Педру Нету
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
|18
|Диогу Жота
60′
|14
|Конор Хурихэйн
60′
|37
|Адама I Траоре
|7
|Джон Макгинн
|39
|Кинан Дэвис
82′
|21
|Анвар Эль-Гази
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)