«Вулверхэмптон» продлил серию без поражений в АПЛ до восьми матчей

Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 27 июня, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 62-й минуте волков вывел вперед Леандер Дендонкер. Гол оказался единственным в матче.

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Победа позволила «Вулверхэмптону» набрать 52 очка, продлить серию без поражений в АПЛ до восьми матчей и выйти на пятое место в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 27 очко, команда находится на предпоследней, 19-й позиции.