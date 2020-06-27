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17:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетик» победил «Мальорку» в матче чемпионата Испании

«Атлетик» из Бильбао нанес поражение «Мальорке» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля голы забили Рауль Гарсия (16-я минута, с пенальти), Ойан Сансет (24) и Асьер Вильялибр (90), у проигравших отличился Анте Будимир (70, с пенальти).

«Атлетик» (45 очков) поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Примеры, «Мальорка» (26) идет 18-й.

Во время загрузки произошла ошибка.
Атлетик
3:1
Первый тайм: 2:0
Мальорка
Футбол, Испания, Тур 3227.06.2020, 15:00 (МСК UTC+3)San Mames
Главные тренеры
Гаиска ГаританоВисенте Морено
Голы
Эскудеро Рауль Гарсия16′
Анте Будимир70′
Ойян Сансет(Унаи Лопес)24′
Асьер Вильялибре(Микель Весга)90′
Составы команд
1Унаи Симон
1Мануэль Родригес Рейна
4Иньиго Мартинес
20Александр Седлар
5Йерай Альварес
21Антонио Райльо
82′
17Юри Берчиче
7Алехандро Посо
21Андер Капа
8Сальва Севилья
14Дани Гарсия
14Дани Родригес
8Унаи Лопес
84′
26Такэфуса Кубо
16Микель Весга
24Мартин Вальент
87′
22Эскудеро Рауль Гарсия
76′84′
15Фран Гамес
23Кенан Кодро
12Иддрису Баба
45′
34Ойян Сансет
75′
22Анте Будимир
66′
18Оскар Де Маркос
11Лаго Джуниор
58′
9Иньяки Уильямс
75′
17Александр Трайковски
25Асьер Вильялибре
29Кучо Эрнандес
68′
10Гоньи Икер Муниаин
62′
9Абдон Пратс
11Иньиго Кордоба
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)14
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые8
17Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПабло Гонсалес Фуэртес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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