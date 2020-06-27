«Атлетик» победил «Мальорку» в матче чемпионата Испании
«Атлетик» из Бильбао нанес поражение «Мальорке» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Атлетик» из Бильбао нанес поражение «Мальорке» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля голы забили Рауль Гарсия (16-я минута, с пенальти), Ойан Сансет (24) и Асьер Вильялибр (90), у проигравших отличился Анте Будимир (70, с пенальти).
«Атлетик» (45 очков) поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Примеры, «Мальорка» (26) идет 18-й.
|Гаиска Гаритано
|Висенте Морено
|Эскудеро Рауль Гарсия
|16′
|Анте Будимир
|70′
|Ойян Сансет(Унаи Лопес)
|24′
|Асьер Вильялибре(Микель Весга)
|90′
|1
|Унаи Симон
|1
|Мануэль Родригес Рейна
|4
|Иньиго Мартинес
|20
|Александр Седлар
|5
|Йерай Альварес
|21
|Антонио Райльо
82′
|17
|Юри Берчиче
|7
|Алехандро Посо
|21
|Андер Капа
|8
|Сальва Севилья
|14
|Дани Гарсия
|14
|Дани Родригес
|8
|Унаи Лопес
84′
|26
|Такэфуса Кубо
|16
|Микель Весга
|24
|Мартин Вальент
87′
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
76′84′
|15
|Фран Гамес
|23
|Кенан Кодро
|12
|Иддрису Баба
45′
|34
|Ойян Сансет
75′
|22
|Анте Будимир
66′
|18
|Оскар Де Маркос
|11
|Лаго Джуниор
58′
|9
|Иньяки Уильямс
75′
|17
|Александр Трайковски
|25
|Асьер Вильялибре
|29
|Кучо Эрнандес
68′
|10
|Гоньи Икер Муниаин
62′
|9
|Абдон Пратс
|11
|Иньиго Кордоба
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|8
|17
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес(Испания)