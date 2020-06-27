Три футболистки из системы «Пари Сен-Жермен» заразились коронавирусом

По итогам тестирования COVID-19 обнаружен у двух игроков молодежной команды (футболистки не старше 19 лет) и одного игрока основного состава.

«ПСЖ» в начале текущей недели сообщил, что три футболиста и один член тренерского штаба мужской команды были инфицированы коронавирусной инфекцией. Симптомы у заболевших наблюдались во время карантина, когда они не контактировали друг с другом. В четверг команда вернулась к тренировкам в небольших группах.