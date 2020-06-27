Три футболистки из системы «Пари Сен-Жермен» заразились коронавирусом
Три футболистки из системы французского «Пари Сен-Жермен» заразились коронавирусом, сообщается на сайте клуба.
Три футболистки из системы французского «Пари Сен-Жермен» заразились коронавирусом, сообщается на сайте клуба.
По итогам тестирования COVID-19 обнаружен у двух игроков молодежной команды (футболистки не старше 19 лет) и одного игрока основного состава.
Женская команда «ПСЖ» планирует возобновить тренировки в понедельник.
«ПСЖ» в начале текущей недели сообщил, что три футболиста и один член тренерского штаба мужской команды были инфицированы коронавирусной инфекцией. Симптомы у заболевших наблюдались во время карантина, когда они не контактировали друг с другом. В четверг команда вернулась к тренировкам в небольших группах.