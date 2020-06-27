«Лейпциг» и мёнхенгладбахская «Боруссия» вышли в ЛЧ, «Фортуна» вылетела из Бундеслиги

Источник: AP 2020

«Лейпциг» в гостях обыграл «Аугсбург» со счетом 2:1 и занял в таблице третье место, набрав 66 очков, «Боруссия» с 65 очками финишировала четвертой, на своем поле обыграв в 34-м туре «Герту» — 2:1. Чемпионом Германии досрочно стала «Бавария», обыгравшая в последнем туре «Вольсбург» (4:0) и набравшая 82 очка. Второй финишировала «Боруссия» из Дортмунда, в последнем туре команда проиграла «Хоффенхайму» со счетом 0:4 и набрала в итоге 69 очков.

«Байер», в последнем туре обыгравший «Майнц» (1:0), и «Хоффенхайм» заняли пятое и шестое места и сыграют в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы, «Вольфсбург», который финишировал седьмым, будет играть в квалификации второго по значимости еврокубка.

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Из первой бундеслиги во вторую напрямую вылетели «Падерборн», занявший 18-е место с 20 очками, и финишировавшая 17-й «Фортуна» (30 очков). «Вердер», ставший 16-м (31), сыграет в стыковых матчах с третьей командой второй бундеслиги за право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовский, записавший на свой счет 34 гола, у его ближайшего преследователя, Тимо Вернера из «Лейпцига», 28 забитых мячей. Немецкий форвард, который провел свой последний матч в составе «Лейпцига», стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив в субботу 95-й гол, со следующего сезона он будет выступать за лондонский «Челси». Нападающий «Баварии» Томас Мюллер установил рекорд Бундеслиги по количеству результативных передач (21), побив достижение Кевина Де Брёйне сезона-2014/15.