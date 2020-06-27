Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
ЦСКА
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Неман
Динамо Брс
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брешиа
Дженоа
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Барселона
22
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Леганес
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
БАТЭ
Динамо Мн
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Локомотив
02
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Алавес
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
04
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Майнц
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Герта
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
04
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Падерборн
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Кельн
61
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Шальке-04
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фортуна Д
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Минск
Шахтер С
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Мальорка
31
Футбол. Зарубежный
14:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
01
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
19:08 (мск), источник: ТАСС

«Лейпциг» и мёнхенгладбахская «Боруссия» вышли в ЛЧ, «Фортуна» вылетела из Бундеслиги

ТАСС, 27 июня. «Лейпциг» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха заняли соответственно третье и четвертое места в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу и завоевали право сыграть в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. В субботу прошли матчи заключительного тура Бундеслиги.

Наверх
Источник: AP 2020

«Лейпциг» в гостях обыграл «Аугсбург» со счетом 2:1 и занял в таблице третье место, набрав 66 очков, «Боруссия» с 65 очками финишировала четвертой, на своем поле обыграв в 34-м туре «Герту» — 2:1. Чемпионом Германии досрочно стала «Бавария», обыгравшая в последнем туре «Вольсбург» (4:0) и набравшая 82 очка. Второй финишировала «Боруссия» из Дортмунда, в последнем туре команда проиграла «Хоффенхайму» со счетом 0:4 и набрала в итоге 69 очков.

«Байер», в последнем туре обыгравший «Майнц» (1:0), и «Хоффенхайм» заняли пятое и шестое места и сыграют в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы, «Вольфсбург», который финишировал седьмым, будет играть в квалификации второго по значимости еврокубка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из первой бундеслиги во вторую напрямую вылетели «Падерборн», занявший 18-е место с 20 очками, и финишировавшая 17-й «Фортуна» (30 очков). «Вердер», ставший 16-м (31), сыграет в стыковых матчах с третьей командой второй бундеслиги за право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовский, записавший на свой счет 34 гола, у его ближайшего преследователя, Тимо Вернера из «Лейпцига», 28 забитых мячей. Немецкий форвард, который провел свой последний матч в составе «Лейпцига», стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив в субботу 95-й гол, со следующего сезона он будет выступать за лондонский «Челси». Нападающий «Баварии» Томас Мюллер установил рекорд Бундеслиги по количеству результативных передач (21), побив достижение Кевина Де Брёйне сезона-2014/15.

На 4 июля запланирован финальный матч Кубка Германии, в котором «Бавария» встретится с «Байером».

Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фортуна Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
«Спартак» забил гол на 88-й минуте, но судья отменил победу
Полиция продолжила аресты фанатов «Спартака»
43-летний российский боец подписал новый контракт с UFC
Легкоатлеты России обратились с письмом в World Athletics и МОК
В ФК «Оренбург» допускают, что команде засчитают два поражения
Легенда МЮ распродает свои награды на аукционе, чтобы выжить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь