«Шахтер» не удержал победу в матче с футболистами «Минска»
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня проходят встречи 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня проходят встречи 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой из них один из фаворитов первенства солигорский «Шахтер» не смог удержать победу в гостях у «Минска», довольствовавшись лишь ничьей — 1:1. Горняки вышли вперед на 56-й минуте после точного удара Григория Диасамидзе, а через 10 мин Артем Васильев сравнял результат.
Также сегодня гродненский «Неман» у себя дома встречается с действующим чемпионом страны брестским «Динамо», а лидер турнира БАТЭ примет минское «Динамо».
В пятницу «Энергетик-БГУ» разгромил гостей из мозырской «Славии» со счетом 5:0, а «Смолевичи» одержали волевую викторию над «Слуцком» — 2:1.
Заключительные матчи первого круга 30-го национального первенства состоятся 28 июня: «Тропедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск), «Городея» — «Ислочь» (Минский район).
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» (Гродно) — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 23 (14), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» (Минский район) — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.
|Андрей Разин
|Юрий Вернидуб
|Артем Васильев
|66′
|Георгий Диасамидзе
|56′
|16
|Сергей Веремко
|30
|Александр Гутор
|4
|Дмитрий Рыжук
|4
|Руслан Хадаркевич
30′
|12
|Дмитрий Прищепа
|5
|Никола Антич
67′
|33
|Евгений Чаговец
|6
|Игорь Бурко
|7
|Олег Евдокимов
|20
|Александр Сачивко
|21
|Александр Васильев
|8
|Александр Селява
|11
|Роман Грибовский
|10
|Дарко Бодул
|24
|Андрей Шемрук
|88
|Виталий Лисакович
|19
|Алексей Залеский
61′
|16
|Сергей Баланович
60′
|22
|Артем Васильев
|19
|Дмитрий Подстрелов
|18
|Ярослав Яроцкий
83′
|24
|Георгий Диасамидзе
70′
|2
|Алексей Иванов
|17
|Виктор Сотников
|8
|Антон Шрамченко
44′50′
|28
|Игор Иванович
88′
|89
|Владислав Насибулин
|38
|Макар Лицкевич
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Кульбаков(Беларусь)