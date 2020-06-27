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19:15 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» не удержал победу в матче с футболистами «Минска»

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня проходят встречи 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой из них один из фаворитов первенства солигорский «Шахтер» не смог удержать победу в гостях у «Минска», довольствовавшись лишь ничьей — 1:1. Горняки вышли вперед на 56-й минуте после точного удара Григория Диасамидзе, а через 10 мин Артем Васильев сравнял результат.

Также сегодня гродненский «Неман» у себя дома встречается с действующим чемпионом страны брестским «Динамо», а лидер турнира БАТЭ примет минское «Динамо».

В пятницу «Энергетик-БГУ» разгромил гостей из мозырской «Славии» со счетом 5:0, а «Смолевичи» одержали волевую викторию над «Слуцком» — 2:1.

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Заключительные матчи первого круга 30-го национального первенства состоятся 28 июня: «Тропедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск), «Городея» — «Ислочь» (Минский район).

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» (Гродно) — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 23 (14), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» (Минский район) — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.

Минск
1:1
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
Футбол, Беларусь, 15-й тур27.06.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Трактор
Главные тренеры
Андрей РазинЮрий Вернидуб
Голы
Артем Васильев66′
Георгий Диасамидзе56′
Составы команд
16Сергей Веремко
30Александр Гутор
4Дмитрий Рыжук
4Руслан Хадаркевич
30′
12Дмитрий Прищепа
5Никола Антич
67′
33Евгений Чаговец
6Игорь Бурко
7Олег Евдокимов
20Александр Сачивко
21Александр Васильев
8Александр Селява
11Роман Грибовский
10Дарко Бодул
24Андрей Шемрук
88Виталий Лисакович
19Алексей Залеский
61′
16Сергей Баланович
60′
22Артем Васильев
19Дмитрий Подстрелов
18Ярослав Яроцкий
83′
24Георгий Диасамидзе
70′
2Алексей Иванов
17Виктор Сотников
8Антон Шрамченко
44′50′
28Игор Иванович
88′
89Владислав Насибулин
38Макар Лицкевич
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Кульбаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шахтер С
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