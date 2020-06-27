«Шахтер» не удержал победу в матче с футболистами «Минска»

В первой из них один из фаворитов первенства солигорский «Шахтер» не смог удержать победу в гостях у «Минска», довольствовавшись лишь ничьей — 1:1. Горняки вышли вперед на 56-й минуте после точного удара Григория Диасамидзе, а через 10 мин Артем Васильев сравнял результат.