Российский футболист забил «Барселоне» впервые за девять лет

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Игра закончилась для галисийцев со счетом 2:2.

Смолов стал 21-м игроком из СССР и России, которому удалось забить гол в ворота сине-гранатовых. Первый точный удар в 1978 году записал на свой счет игрок «Шахтера» Юрий Резник, последний перед Смоловым — Денис Черышев.

Главным российским «врагом» «Барселоны» остается Александр Мостовой, который огорчил каталонцев шесть раз, выступая, как и Смолов, за «Сельту». А вот другой легендарный игрок «кельтов» Валерий Карпин за клуб из Виго «Барсе» не забивал, зато отличался в составе «Спартака», «Валенсии» и «Реал Сосьедад».

Двум российским футболистам удавались дубли в ворота каталонцев. Игорь Корнеев двумя голами за «Эспаньол» открыл себе дорогу в состав сине-гранатовых, а Дмитрий Радченко поучаствовал в исторической для сантандерского «Расинга» победе над грандом со счетом 5:0.