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10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
9Смолов забил «Барселоне»
21:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский футболист забил «Барселоне» впервые за девять лет

Нападающий «Сельты» Федор Смолов забил второй гол в чемпионате Испании, после «Реала» огорчив и второго гранда — «Барселону».

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Игра закончилась для галисийцев со счетом 2:2.

Смолов стал 21-м игроком из СССР и России, которому удалось забить гол в ворота сине-гранатовых. Первый точный удар в 1978 году записал на свой счет игрок «Шахтера» Юрий Резник, последний перед Смоловым — Денис Черышев.

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Главным российским «врагом» «Барселоны» остается Александр Мостовой, который огорчил каталонцев шесть раз, выступая, как и Смолов, за «Сельту». А вот другой легендарный игрок «кельтов» Валерий Карпин за клуб из Виго «Барсе» не забивал, зато отличался в составе «Спартака», «Валенсии» и «Реал Сосьедад».

Двум российским футболистам удавались дубли в ворота каталонцев. Игорь Корнеев двумя голами за «Эспаньол» открыл себе дорогу в состав сине-гранатовых, а Дмитрий Радченко поучаствовал в исторической для сантандерского «Расинга» победе над грандом со счетом 5:0.

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Сельта
2:2
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 3227.06.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Оскар ГарсияКике Сетьен
Голы
Федор Смолов(Окай Йокушлу)50′
Луис Суарес(Лионель Месси)20′
Яго Аспас88′
Луис Суарес(Лионель Месси)67′
Составы команд
13Рубен Бланко
1Марк-Андре тер Штеген
16Хорхе Саэнс
2Нелсон Семеду
18Джозеф Айду
3Жерар Пике
90+5′
20Кевин Васкес
23Самюэль Юмтити
53′
6Денис Суарес
4Иван Ракитич
10Яго Аспас
89′
22Артуро Видаль
4Нестор Араухо
61′73′
10Лионель Месси
21Джейсон Мурильо
18Жорди Альба
12′81′
5Окай Йокушлу
60′
24Хуниор Фирпо
12Рафинья
28Рики Пуч
86′
9Федор Смолов
60′
8Артур
14Филип Брадарич
9Луис Суарес
81′
23Брайс Мендес
34′60′
17Антуан Гризманн
3Нолито
31Ансу Фати
69′
29Хакобо Гонсалес
81′
19Мартин Брэйтуэйт
82′
22Санти Мина
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)18
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
19Фолы10
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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