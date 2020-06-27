«Неман» одержал шестую победу подряд в чемпионате Беларуси, одолев брестчан

Футболисты гродненского «Немана» одержали свою шестую викторию кряду в матчах чемпионата Беларуси, одолев на своей арене брестское «Динамо» со счетом 1:0. Победный гол на 17-й минуте игры забил Павел Забелин.

В первом сегодняшнем матче солигорский «Шахтер» не смог удержать победу в гостях у «Минска», довольствовавшись лишь ничьей — 1:1.

Также сегодня лидер турнира БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» минское «Динамо».

В пятницу «Энергетик-БГУ» разгромил гостей из мозырской «Славии» со счетом 5:0, а «Смолевичи» одержали волевую викторию над «Слуцком» — 2:1.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5f72282ce43c551c6a3" data-vnd="b5f72282ce43c551c6a3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5f72282ce43c551c6a3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Заключительные матчи первого круга 30-го национального первенства состоятся 28 июня: «Тропедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск), «Городея» — «Ислочь» (Минский район).

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Неман» — 26 (14), «Динамо» (Брест) — 25 (15), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 23 (14), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» (Минский район) — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).