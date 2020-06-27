«Неман» одержал шестую победу подряд в чемпионате Беларуси, одолев брестчан
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня проходят встречи 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня проходят встречи 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Футболисты гродненского «Немана» одержали свою шестую викторию кряду в матчах чемпионата Беларуси, одолев на своей арене брестское «Динамо» со счетом 1:0. Победный гол на 17-й минуте игры забил Павел Забелин.
В первом сегодняшнем матче солигорский «Шахтер» не смог удержать победу в гостях у «Минска», довольствовавшись лишь ничьей — 1:1.
Также сегодня лидер турнира БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» минское «Динамо».
В пятницу «Энергетик-БГУ» разгромил гостей из мозырской «Славии» со счетом 5:0, а «Смолевичи» одержали волевую викторию над «Слуцком» — 2:1.
Заключительные матчи первого круга 30-го национального первенства состоятся 28 июня: «Тропедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск), «Городея» — «Ислочь» (Минский район).
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Неман» — 26 (14), «Динамо» (Брест) — 25 (15), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 23 (14), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» (Минский район) — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.
|Игорь Ковалевич
|Сергей Ковальчук
|Павел Забелин
|17′
|91
|Дмитрий Дударь
|1
|Сергей Игнатович
|4
|Андрей Васильев
|2
|Габи Кики
|14
|Олег Мурачев
|5
|Кирилл Печенин
|18
|Павел Забелин
|21
|Олег Веретило
|28
|Даниэль Стойкович
58′
|34
|Евгений Хачериди
|24
|Андрей Якимов
47′
|7
|Артем Быков
|45
|Зоран Марушич
|15
|Сергей Кисляк
|7
|Гегам Кадимян
|19
|Александр Нойок
|13
|Глеб Рассадкин
|51
|Денис Лаптев
|23
|Артур Слабашевич
66′
|62
|Михаил Гордейчук
62′
|25
|Евгений Лешко
|88
|Павел Савицкий
|11
|Валерий Жуковский
59′
|23
|Евгений Шевченко
34′45′
|3
|Георгий Кантария
|10
|Артем Милевский
47′
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Чистов(Беларусь)