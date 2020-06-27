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21:53 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» одержал шестую победу подряд в чемпионате Беларуси, одолев брестчан

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня проходят встречи 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Футболисты гродненского «Немана» одержали свою шестую викторию кряду в матчах чемпионата Беларуси, одолев на своей арене брестское «Динамо» со счетом 1:0. Победный гол на 17-й минуте игры забил Павел Забелин.

В первом сегодняшнем матче солигорский «Шахтер» не смог удержать победу в гостях у «Минска», довольствовавшись лишь ничьей — 1:1.

Также сегодня лидер турнира БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» минское «Динамо».

В пятницу «Энергетик-БГУ» разгромил гостей из мозырской «Славии» со счетом 5:0, а «Смолевичи» одержали волевую викторию над «Слуцком» — 2:1.

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Заключительные матчи первого круга 30-го национального первенства состоятся 28 июня: «Тропедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск), «Городея» — «Ислочь» (Минский район).

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Неман» — 26 (14), «Динамо» (Брест) — 25 (15), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 23 (14), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» (Минский район) — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.

Неман
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Брс
Футбол, Беларусь, 15-й тур27.06.2020, 18:30 (МСК UTC+3)ЦСК Неман
Главные тренеры
Игорь КовалевичСергей Ковальчук
Голы
Павел Забелин17′
Составы команд
91Дмитрий Дударь
1Сергей Игнатович
4Андрей Васильев
2Габи Кики
14Олег Мурачев
5Кирилл Печенин
18Павел Забелин
21Олег Веретило
28Даниэль Стойкович
58′
34Евгений Хачериди
24Андрей Якимов
47′
7Артем Быков
45Зоран Марушич
15Сергей Кисляк
7Гегам Кадимян
19Александр Нойок
13Глеб Рассадкин
51Денис Лаптев
23Артур Слабашевич
66′
62Михаил Гордейчук
62′
25Евгений Лешко
88Павел Савицкий
11Валерий Жуковский
59′
23Евгений Шевченко
34′45′
3Георгий Кантария
10Артем Милевский
47′
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Чистов(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Неман
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