Тренер «Сельты» объяснил, почему Смолов вышел в основе в матче с «Барселоной»

— Мы выставили состав, который посчитали оптимальным, — цитирует тренера Marca. — Нам удался очень хороший матч против «Реала Сосьедада». Однако некоторые игроки получили повреждения и отдали слишком много сил и эмоций. Мы не хотели рисковать, ставя их с первых минут в матче, когда соперник требует от тебя максимума. В таком плотном графике непросто играть, чувствуется усталость.