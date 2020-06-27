Тренер «Сельты» объяснил, почему Смолов вышел в основе в матче с «Барселоной»
Главный тренер «Сельты» Оскар Грасия объяснил, почему выпустил нападающего Федора Смолова с первых минут в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2).
Главный тренер «Сельты» Оскар Грасия объяснил, почему выпустил нападающего Федора Смолова с первых минут в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2).
В этой встрече россиянин отметился забитым голом.
— Мы выставили состав, который посчитали оптимальным, — цитирует тренера Marca. — Нам удался очень хороший матч против «Реала Сосьедада». Однако некоторые игроки получили повреждения и отдали слишком много сил и эмоций. Мы не хотели рисковать, ставя их с первых минут в матче, когда соперник требует от тебя максимума. В таком плотном графике непросто играть, чувствуется усталость.
|Оскар Гарсия
|Кике Сетьен
|Федор Смолов(Окай Йокушлу)
|50′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|20′
|Яго Аспас
|88′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|67′
|13
|Рубен Бланко
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|16
|Хорхе Саэнс
|2
|Нелсон Семеду
|18
|Джозеф Айду
|3
|Жерар Пике
90+5′
|20
|Кевин Васкес
|23
|Самюэль Юмтити
53′
|6
|Денис Суарес
|4
|Иван Ракитич
|10
|Яго Аспас
89′
|22
|Артуро Видаль
|4
|Нестор Араухо
61′73′
|10
|Лионель Месси
|21
|Джейсон Мурильо
|18
|Жорди Альба
12′81′
|5
|Окай Йокушлу
60′
|24
|Хуниор Фирпо
|12
|Рафинья
|28
|Рики Пуч
86′
|9
|Федор Смолов
60′
|8
|Артур
|14
|Филип Брадарич
|9
|Луис Суарес
81′
|23
|Брайс Мендес
34′60′
|17
|Антуан Гризманн
|3
|Нолито
|31
|Ансу Фати
69′
|29
|Хакобо Гонсалес
81′
|19
|Мартин Брэйтуэйт
82′
|22
|Санти Мина
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|18
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|19
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)