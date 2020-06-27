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27 июня, источник: ТАСС

МЮ в дополнительное время обыграл «Норвич» и вышел в полуфинал Кубка Англии

ТАСС, 27 июня. «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 2:1 обыграл «Норвич» в четвертьфинальном матче Кубка Англии по футболу.

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Источник: AP 2020

В составе победителей мячи забили Одион Игало (51-я минута) и Гарри Магуайр (118), у проигравших отличился Тодд Кантуэлл (75). На 89-й минуте встречи защитник «Норвича» Тим Клозе получил прямую красную карточку. Для манчестерской команды выход в полуфинал стал 30-м в истории, этот результат является лучшим за всю историю турнира.

В воскресенье в других четвертьфинальных играх встретятся «Шеффилд Юнайтед» с «Арсеналом», «Лестер» с «Челси» и «Ньюкасл» с «Манчестер Сити». Соперника по полуфиналу «Манчестер Юнайтед» узнает в результате жеребьевки.

Полуфинальные встречи пройдут 18 и 19 июля, финальный матч — 1 августа.

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