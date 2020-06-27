МЮ в дополнительное время обыграл «Норвич» и вышел в полуфинал Кубка Англии
ТАСС, 27 июня. «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 2:1 обыграл «Норвич» в четвертьфинальном матче Кубка Англии по футболу.
ТАСС, 27 июня. «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 2:1 обыграл «Норвич» в четвертьфинальном матче Кубка Англии по футболу.
В составе победителей мячи забили Одион Игало (51-я минута) и Гарри Магуайр (118), у проигравших отличился Тодд Кантуэлл (75). На 89-й минуте встречи защитник «Норвича» Тим Клозе получил прямую красную карточку. Для манчестерской команды выход в полуфинал стал 30-м в истории, этот результат является лучшим за всю историю турнира.
В воскресенье в других четвертьфинальных играх встретятся «Шеффилд Юнайтед» с «Арсеналом», «Лестер» с «Челси» и «Ньюкасл» с «Манчестер Сити». Соперника по полуфиналу «Манчестер Юнайтед» узнает в результате жеребьевки.
Полуфинальные встречи пройдут 18 и 19 июля, финальный матч — 1 августа.