Футболисты минского «Динамо» обыграли БАТЭ в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи на поле «Борисов-Арены» небольшое преимущество имели хозяева, но реализовать его не смогли. Динамовцы отвечали острыми контратаками, которые после перерыаа принесли им успех. На 64-й минуте Евгений Шикавка эффектно замкнул верховую передачу, а еще через две минуты Михаил Козлов закрепил успех команды Леонида Кучука.
Неудачно сыграли и другие фавориты. Солигорский «Шахтер» выигрывал на выезде у «Минска», но не удержал победу — ничья 1:1. Действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» уступили в гостях гродненскому «Неману» со счетом 0:1. Для гродненцев это шестая подряд виктория в матчах чемпионата Беларуси.
Результаты других встреч: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Славия» (Мозырь) — 5:0, «Смолевичи» — «Слуцк» — 2:1.
Завтра пройдут заключительные матчи 15-го тура: «Тропедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск), «Городея» — «Ислочь» (Минский район).
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (15 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Неман» — 26 (14), «Динамо» (Брест) — 25 (15), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 23 (14), «Динамо» (Минск) — 23 (15), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» (Минский район) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.