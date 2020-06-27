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27 июня, источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» обыграли БАТЭ в чемпионате Беларуси

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» обыграли лидера чемпионата Беларуси борисовский БАТЭ со счетом 2:0 в гостевом поединке 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В первом тайме встречи на поле «Борисов-Арены» небольшое преимущество имели хозяева, но реализовать его не смогли. Динамовцы отвечали острыми контратаками, которые после перерыаа принесли им успех. На 64-й минуте Евгений Шикавка эффектно замкнул верховую передачу, а еще через две минуты Михаил Козлов закрепил успех команды Леонида Кучука.

Неудачно сыграли и другие фавориты. Солигорский «Шахтер» выигрывал на выезде у «Минска», но не удержал победу — ничья 1:1. Действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» уступили в гостях гродненскому «Неману» со счетом 0:1. Для гродненцев это шестая подряд виктория в матчах чемпионата Беларуси.

Результаты других встреч: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Славия» (Мозырь) — 5:0, «Смолевичи» — «Слуцк» — 2:1.

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Завтра пройдут заключительные матчи 15-го тура: «Тропедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск), «Городея» — «Ислочь» (Минский район).

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (15 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Неман» — 26 (14), «Динамо» (Брест) — 25 (15), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 23 (14), «Динамо» (Минск) — 23 (15), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» (Минский район) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.

БАТЭ
0:2
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
Футбол, Беларусь, 15-й тур27.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Кирилл АльшевскийЛеонид Кучук
Голы
Евгений Шикавка64′
Михаил Козлов66′
Составы команд
35Антон Чичкан
12Даниил Шапко
14Борис Копитович
3Максим Швецов
23Захар Волков
5Миха Горопевшек
23′
32Яков Филипович
6Доминик Динга
5Евгений Яблонский
17Алексей Риос
8Станислав Драгун
24Артем Сухоцкий
86′
22Игорь Стасевич
54′
23Эдгар Олехнович
15Максим Скавыш
71Михаил Козлов
69′
4Александр Филипович
77′
7Иван Бахар
90′
9Боян Дубаич
21Дмитрий Бородин
19Дмитрий Бессмертный
60′60′
9Евгений Шикавка
84′
18Видлюм Видлюмссон
77Кирилл Вергейчик
87′
26Неманья Милич
65′68′
15Владислав Климович
57′
94Эрвен Мукам
8Марко Павловски
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)13
4Удары в створ11
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Василевич(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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