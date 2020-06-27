Футболисты минского «Динамо» обыграли БАТЭ в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи на поле «Борисов-Арены» небольшое преимущество имели хозяева, но реализовать его не смогли. Динамовцы отвечали острыми контратаками, которые после перерыаа принесли им успех. На 64-й минуте Евгений Шикавка эффектно замкнул верховую передачу, а еще через две минуты Михаил Козлов закрепил успех команды Леонида Кучука.