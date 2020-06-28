«Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС, 28 июня. «Лацио» дома обыграл «Фиорентину» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
ТАСС, 28 июня. «Лацио» дома обыграл «Фиорентину» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе «Лацио» отличились Чиро Иммобиле (67-я минута, с пенальти) и Луис Альберто (83), у «Фиорентины» мяч забил Франк Рибери (25-я минута). В добавленное ко второму тайму время прямую красную карточку получили форвард «Фиорентины» Душан Влахович и главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги.
«Фиорентина» не проигрывала четыре матча подряд в чемпионате, в предыдущий раз клуб уступил 8 февраля в домашнем матче против «Аталанты» (1:2).
В турнирной таблице «Лацио» располагается на второй строчке, набрав 65 очков, отставание от «Ювентуса» составляет четыре очка. «Фиорентина» занимает 13-е место, в активе клуба 31 очко. В следующем туре «Лацио» на выезде сыграет с «Торино» 30 июня, «Фиорентина» примет «Сассуоло» 1 июля.
Ранее в субботу «Кальяри» на своем поле обыграл «Торино» со счетом 4:2, «Брешия» и «Дженоа» не смогли выявить победителя (2:2).
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|Симоне Индзаги
|Джузеппе Якини
|Чиро Иммобиле
|67′
|Франк Рибери(Далберт)
|25′
|Ромеро Луис Альберто
|82′
|1
|Томас Стракоша
|69
|Бартломей Дронговски
|4
|Патрисио Габаррон
|4
|Никола Миленкович
32′
|33
|Франческо Ачерби
|20
|Херман Пеццела
|16
|Марко Пароло
7′
|21
|Поль Лирола
|21
|Сергей Милинкович-Савич
24′
|8
|Гаэтано Кастровилли
|17
|Чиро Иммобиле
|18
|Рашид Геззаль
|15
|Бартоломеу Жакинту Баштуш
45′45′
|17
|Федерико Чеккерини
75′
|26
|Штефан Раду
79′
|23
|Лоренцо Венути
|10
|Ромеро Луис Альберто
90′
|29
|Далберт
5′45′
|8
|Дьяван Андерсон
|3
|Игор
|29
|Мануэль Лаццари
81′
|5
|Милан Бадель
84′
|5
|Джордан Лукаку
|78
|Эрик Пульгар
|20
|Фелипе Кайседо
68′
|7
|Франк Рибери
84′
|11
|Карлос Хоакин Корреа
|11
|Риккардо Соттиль
|22
|Хони
55′81′
|63
|Патрик Кутроне
63′
|77
|Адам Марушич
|28
|Душан Влахович
90+5′
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Микаэль Фаббри(Италия)