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01:03 (мск), источник: ТАСС

«Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 28 июня. «Лацио» дома обыграл «Фиорентину» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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Источник: AP 2020

В составе «Лацио» отличились Чиро Иммобиле (67-я минута, с пенальти) и Луис Альберто (83), у «Фиорентины» мяч забил Франк Рибери (25-я минута). В добавленное ко второму тайму время прямую красную карточку получили форвард «Фиорентины» Душан Влахович и главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги.

«Фиорентина» не проигрывала четыре матча подряд в чемпионате, в предыдущий раз клуб уступил 8 февраля в домашнем матче против «Аталанты» (1:2).

В турнирной таблице «Лацио» располагается на второй строчке, набрав 65 очков, отставание от «Ювентуса» составляет четыре очка. «Фиорентина» занимает 13-е место, в активе клуба 31 очко. В следующем туре «Лацио» на выезде сыграет с «Торино» 30 июня, «Фиорентина» примет «Сассуоло» 1 июля.

Ранее в субботу «Кальяри» на своем поле обыграл «Торино» со счетом 4:2, «Брешия» и «Дженоа» не смогли выявить победителя (2:2).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Лацио
2:1
Первый тайм: 0:1
Фиорентина
Футбол, Италия, Тур 2827.06.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Симоне ИндзагиДжузеппе Якини
Голы
Чиро Иммобиле67′
Франк Рибери(Далберт)25′
Ромеро Луис Альберто82′
Составы команд
1Томас Стракоша
69Бартломей Дронговски
4Патрисио Габаррон
4Никола Миленкович
32′
33Франческо Ачерби
20Херман Пеццела
16Марко Пароло
7′
21Поль Лирола
21Сергей Милинкович-Савич
24′
8Гаэтано Кастровилли
17Чиро Иммобиле
18Рашид Геззаль
15Бартоломеу Жакинту Баштуш
45′45′
17Федерико Чеккерини
75′
26Штефан Раду
79′
23Лоренцо Венути
10Ромеро Луис Альберто
90′
29Далберт
5′45′
8Дьяван Андерсон
3Игор
29Мануэль Лаццари
81′
5Милан Бадель
84′
5Джордан Лукаку
78Эрик Пульгар
20Фелипе Кайседо
68′
7Франк Рибери
84′
11Карлос Хоакин Корреа
11Риккардо Соттиль
22Хони
55′81′
63Патрик Кутроне
63′
77Адам Марушич
28Душан Влахович
90+5′
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
12Удары (всего)10
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
13Фолы13
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМикаэль Фаббри(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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