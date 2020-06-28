«Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии по футболу

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В составе «Лацио» отличились Чиро Иммобиле (67-я минута, с пенальти) и Луис Альберто (83), у «Фиорентины» мяч забил Франк Рибери (25-я минута). В добавленное ко второму тайму время прямую красную карточку получили форвард «Фиорентины» Душан Влахович и главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги.

«Фиорентина» не проигрывала четыре матча подряд в чемпионате, в предыдущий раз клуб уступил 8 февраля в домашнем матче против «Аталанты» (1:2).

В турнирной таблице «Лацио» располагается на второй строчке, набрав 65 очков, отставание от «Ювентуса» составляет четыре очка. «Фиорентина» занимает 13-е место, в активе клуба 31 очко. В следующем туре «Лацио» на выезде сыграет с «Торино» 30 июня, «Фиорентина» примет «Сассуоло» 1 июля.

Ранее в субботу «Кальяри» на своем поле обыграл «Торино» со счетом 4:2, «Брешия» и «Дженоа» не смогли выявить победителя (2:2).