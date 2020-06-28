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01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» обыграл «Алавес» благодаря голам Сауля и Диего Косты

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Алавес».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 59-й минуте встречи полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес вывел хозяев вперёд в счёте. На 73-й минуте главный арбитр встречи Марио Мелеро назначил пенальти в ворота «Алавеса», который успешно реализовал нападающий мадридской команды Диего Коста. В компенсированное время встречи 11-метровый удар реализовал форвард «Алавеса» Хоселу.

«Атлетико» набрал 58 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» (35) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Барселона» (69).

В другом матче тура «Осасуна» принимала «Леганес». Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Атлетико
2:1
Первый тайм: 0:0
Алавес
Футбол, Испания, Тур 3227.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеАсьер Гаритано
Голы
Ньигес Сауль(Киран Триппьер)59′
Хосе Луис Санмартин Хоселу90+3′
Диегу Коста73′
Составы команд
13Ян Облак
1Фернандо Флорес Пачеко
2Хосе Хименес
4Родригу Эли
12Ренан Лоди
21Мартин Агиррегабирия
15Стефан Савич
75′
27Альберто Родригес
23Киран Триппьер
15Любомир Фейса
5Томас Партей
40′
36Абдаллахи Махмуд
6Коке
90+2′
17Адриан Марин
58′78′
8Ньигес Сауль
32Пау де ла Фуэнте
7Жоау Феликс
65′
20Пере Понс
45′78′
21Янник Феррейра-Карраско
11Луис Риоха
9Альваро Мората
57′
16Эдгар Мендес
62′
14Маркос Льоренте
3Рубен Дуарте
10Анхель Корреа
57′
18Парреу Алейш Видаль
62′
19Диегу Коста
9Хосе Луис Санмартин Хоселу
24Оливер Берк
86′
10Виктор Камараса
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)6
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
13Фолы14
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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