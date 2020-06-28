«Атлетико» обыграл «Алавес» благодаря голам Сауля и Диего Косты
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Алавес».
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Алавес».
Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 59-й минуте встречи полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес вывел хозяев вперёд в счёте. На 73-й минуте главный арбитр встречи Марио Мелеро назначил пенальти в ворота «Алавеса», который успешно реализовал нападающий мадридской команды Диего Коста. В компенсированное время встречи 11-метровый удар реализовал форвард «Алавеса» Хоселу.
«Атлетико» набрал 58 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» (35) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Барселона» (69).
В другом матче тура «Осасуна» принимала «Леганес». Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
|Диего Симеоне
|Асьер Гаритано
|Ньигес Сауль(Киран Триппьер)
|59′
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
|90+3′
|Диегу Коста
|73′
|13
|Ян Облак
|1
|Фернандо Флорес Пачеко
|2
|Хосе Хименес
|4
|Родригу Эли
|12
|Ренан Лоди
|21
|Мартин Агиррегабирия
|15
|Стефан Савич
75′
|27
|Альберто Родригес
|23
|Киран Триппьер
|15
|Любомир Фейса
|5
|Томас Партей
40′
|36
|Абдаллахи Махмуд
|6
|Коке
90+2′
|17
|Адриан Марин
58′78′
|8
|Ньигес Сауль
|32
|Пау де ла Фуэнте
|7
|Жоау Феликс
65′
|20
|Пере Понс
45′78′
|21
|Янник Феррейра-Карраско
|11
|Луис Риоха
|9
|Альваро Мората
57′
|16
|Эдгар Мендес
62′
|14
|Маркос Льоренте
|3
|Рубен Дуарте
|10
|Анхель Корреа
57′
|18
|Парреу Алейш Видаль
62′
|19
|Диегу Коста
|9
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
|24
|Оливер Берк
86′
|10
|Виктор Камараса
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)