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09:34 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, когда Вагнер Лав сможет дебютировать в «Кайрате»

Бразильский нападающий Вагнер Лав может провести свой первый официальный матч за алматинский «Кайрат» 24 июля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

20 июля в Казахстане должно открыться летнее трансферное окно, после чего клуб из южной столицы сможет заявить звездного новичка.

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Затем «Кайрат» проведет очередной матч КПЛ 24 июля против кызылординского «Кайсара» в родных стенах. Именно в этом поединке, скорее всего, нападающий сможет провести первую игру в составе новой команды.

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Отметим, что до этого времени 36-летний Лав будет набирать форму в расположении алматинцев, учитывая, что последний официальный матч форвард провел 16 марта текущего года.

Напомним, 23 июня стало известно о переходе футболиста в «Кайрат». В июне 36-летний форвард расторг соглашение с «Коринтиансом», цвета которого защищал с 2019 года. Лав мог вернуться в ЦСКА, за который выступал с 2004 по 2009 годы, а также в 2013 году.

За армейский клуб он провел 173 матча и отметился 86 голами. В составе ЦСКА нападающий трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России, четыре раза — Суперкубка, а также стал победителем Кубка УЕФА-2004/05.

В составе сборной Бразилии Лав сыграл 20 матчей и забил четыре гола, дважды став победителем Кубка Америки.

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