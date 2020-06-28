Стало известно, когда Вагнер Лав сможет дебютировать в «Кайрате»
Бразильский нападающий Вагнер Лав может провести свой первый официальный матч за алматинский «Кайрат» 24 июля, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бразильский нападающий Вагнер Лав может провести свой первый официальный матч за алматинский «Кайрат» 24 июля, сообщает корреспондент Vesti.kz.
20 июля в Казахстане должно открыться летнее трансферное окно, после чего клуб из южной столицы сможет заявить звездного новичка.
Затем «Кайрат» проведет очередной матч КПЛ 24 июля против кызылординского «Кайсара» в родных стенах. Именно в этом поединке, скорее всего, нападающий сможет провести первую игру в составе новой команды.
Отметим, что до этого времени 36-летний Лав будет набирать форму в расположении алматинцев, учитывая, что последний официальный матч форвард провел 16 марта текущего года.
Напомним, 23 июня стало известно о переходе футболиста в «Кайрат». В июне 36-летний форвард расторг соглашение с «Коринтиансом», цвета которого защищал с 2019 года. Лав мог вернуться в ЦСКА, за который выступал с 2004 по 2009 годы, а также в 2013 году.
За армейский клуб он провел 173 матча и отметился 86 голами. В составе ЦСКА нападающий трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России, четыре раза — Суперкубка, а также стал победителем Кубка УЕФА-2004/05.
В составе сборной Бразилии Лав сыграл 20 матчей и забил четыре гола, дважды став победителем Кубка Америки.