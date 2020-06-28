Стало известно, когда Вагнер Лав сможет дебютировать в «Кайрате»

Источник: РИА "Новости"

20 июля в Казахстане должно открыться летнее трансферное окно, после чего клуб из южной столицы сможет заявить звездного новичка.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--944be90fc6320570ea0f" data-vnd="944be90fc6320570ea0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=944be90fc6320570ea0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Затем «Кайрат» проведет очередной матч КПЛ 24 июля против кызылординского «Кайсара» в родных стенах. Именно в этом поединке, скорее всего, нападающий сможет провести первую игру в составе новой команды.

Отметим, что до этого времени 36-летний Лав будет набирать форму в расположении алматинцев, учитывая, что последний официальный матч форвард провел 16 марта текущего года.

Напомним, 23 июня стало известно о переходе футболиста в «Кайрат». В июне 36-летний форвард расторг соглашение с «Коринтиансом», цвета которого защищал с 2019 года. Лав мог вернуться в ЦСКА, за который выступал с 2004 по 2009 годы, а также в 2013 году.

За армейский клуб он провел 173 матча и отметился 86 голами. В составе ЦСКА нападающий трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России, четыре раза — Суперкубка, а также стал победителем Кубка УЕФА-2004/05.