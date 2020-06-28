Бывший защитник сборной Казахстана нашел новый клуб после снятия «Иртыша» с КПЛ

Сартаков на днях присоединился к «Окжетпесу» и успел принять участие в контрольном матче «синегорцев» против «Тобола», в котором подопечные Андрея Карповича выиграли со счетом 2:1. В настоящее время защитник находится в расположении новой команды в Кокшетау.

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Свою карьеру Сартаков начинал в семейском «Алтае», куда был отдан в аренду павлодарским «Иртышом». Вскоре перспективный футболист вернулся в родной клуб и защищал его цвета на протяжении трех сезонов. Также два сезона Сартаков отыграл в «Тоболе», где завоевал «бронзу» КПЛ-2018.

В начале 2019 года он покинул «Тобол» по завершении контракта, чтобы пройти полную реабилитацию после получения тяжелой травмы. Минувшей зимой вернулся в павлодарский «Иртыш».