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10:24 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Жукова одержала победу в матче чемпионата Польши

Краковская «Висла» на выезде одержала победу над «Гурником» в матче чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил Алон Тургеман.

Отметим, что казахстанский полузащитник «Вислы» Георгий Жуков снова начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте.

Благодаря этой победе «Висла» набрала 41 очкко и укрепилась на пятом месте из восьми команд утешительного раунда. Последние три клуба покинут высшую лигу.

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