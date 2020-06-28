Команда Жукова одержала победу в матче чемпионата Польши

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил Алон Тургеман.

Отметим, что казахстанский полузащитник «Вислы» Георгий Жуков снова начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте.