Бразильский футболист выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты

Источник: AP 2020

По информации издания, машина игрока упала со скалы с 200-метровой высоты.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--944be90fc6320570ea0f" data-vnd="944be90fc6320570ea0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=944be90fc6320570ea0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Для спасения пострадавшего было задействовано четыре пожарные машины. Отмечается, что футболист находился в шоковом состоянии и не смог объяснить причины ДТП.