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11:22 (мск), источник: Газета.Ру

Бразильский футболист выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты

Полузащитник «Крузейро» Энрике попал в ДТП, сообщает Globo Esporte.

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Источник: AP 2020

По информации издания, машина игрока упала со скалы с 200-метровой высоты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для спасения пострадавшего было задействовано четыре пожарные машины. Отмечается, что футболист находился в шоковом состоянии и не смог объяснить причины ДТП.

Менеджер футболиста отметил, что Энрике удалось отделаться ссадинами, однако он был госпитализирован и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

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