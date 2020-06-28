На скамейке только главный тренер, а запасные в перчатках и масках. Как теперь будут проходить матчи КПЛ

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Участие в онлайн-совещании приняли генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин, руководитель ПФЛК Олжас Абраев, директор департамента судейства и инспектирования КФФ Сергей Кенетаев, а также инспекторы, которые уже в ближайшее время будут регулировать организацию матчей чемпионата Казахстана.

Согласно требованиям специальной санитарной инструкции матчи пройдут без зрителей на трибунах. Количество обслуживающего персонала будет ограничено минимально возможными единицами.

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Строгие требования также применяются к допуску как представителей команд, так и самих участников матча на стадионы.

На тренерской скамейке будет разрешено нахождение только главного тренера команды, ассистента и доктора.

Запасные игроки расположатся на трибуне за скамейкой своей команды, соблюдая дистанцию в два-три метра, для них будет обязательно ношение одноразовых перчаток и маски во время наблюдения за матчем.

Отменяется церемония предматчевого построения, футболисты стартового состава сразу после поочередного выхода из подтрибунного помещения займут свои позиции на поле.

Командам разрешено проведение пяти замен игроков, при этом допускаются только три остановки игры по ходу матча. Список запасных футболистов расширен до 12 человек на игру от каждой команды.

«По итогам видеоконференции руководители КФФ и ПФЛК поручили инспекторам подойти максимально внимательно к контролю за исполнением инструкции. Здоровье всех участников футбольного матча является главным приоритетом федерации и лиги», — говорится в сообщении ПФЛК.