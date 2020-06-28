Футболист «Барселоны» Артур прибыл для прохождения медосмотра для перехода в «Ювентус»

Источник: AFP 2020

По информации источника, после прохождения медосмотра футболист подпишет контракт с итальянским клубом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--944be90fc6320570ea0f" data-vnd="944be90fc6320570ea0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=944be90fc6320570ea0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Артур перешел в «Барселону» летом 2018 года из бразильского «Гремио». В общей сложности полузащитник провел 71 матч в составе испанской команды, забив четыре мяча и отдав шесть голевых передач. За сборную Бразилии Артур принял участие в 20 играх.