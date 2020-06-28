Футболист «Барселоны» Артур прибыл для прохождения медосмотра для перехода в «Ювентус»

По информации источника, после прохождения медосмотра футболист подпишет контракт с итальянским клубом.
Артур перешел в «Барселону» летом 2018 года из бразильского «Гремио». В общей сложности полузащитник провел 71 матч в составе испанской команды, забив четыре мяча и отдав шесть голевых передач. За сборную Бразилии Артур принял участие в 20 играх.
Чемпионаты Испании и Италии возобновлены после паузы, вызванной пандемией. «Барселона» занимает второе место в испанском первенстве, набрав одинаковое количество очков (по 68 после 31 матча) с мадридским «Реалом», но уступая по дополнительным показателям. «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, набрав 66 очков после 27 туров.