Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Леванте
Бетис
Футбол. Зарубежный
16:00
Торпедо-БелАЗ
Витебск
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Тамбов
Футбол. Зарубежный
18:00
Вильярреал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:00
Рух
Белшина
Футбол. Зарубежный
18:15
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
18:30
Уотфорд
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Ислочь
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Наполи
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Реал
Футбол. Зарубежный
27.06
Атлетико
Алавес
21
Футбол. Зарубежный
27.06
Лацио
Фиорентина
21
Все события
Фоторепортажи
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
9Смолов забил «Барселоне»
11:39 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Барселоны» Артур прибыл для прохождения медосмотра для перехода в «Ювентус»

ТАСС, 28 июня. Полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Артур прибыл в итальянский Турин для прохождения медосмотра перед трансфером в «Ювентус». Об этом сообщает портал sport.es.

Наверх
Источник: AFP 2020

По информации источника, после прохождения медосмотра футболист подпишет контракт с итальянским клубом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Артур перешел в «Барселону» летом 2018 года из бразильского «Гремио». В общей сложности полузащитник провел 71 матч в составе испанской команды, забив четыре мяча и отдав шесть голевых передач. За сборную Бразилии Артур принял участие в 20 играх.

Чемпионаты Испании и Италии возобновлены после паузы, вызванной пандемией. «Барселона» занимает второе место в испанском первенстве, набрав одинаковое количество очков (по 68 после 31 матча) с мадридским «Реалом», но уступая по дополнительным показателям. «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, набрав 66 очков после 27 туров.

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Осечка на фоне побед конкурентов. «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью
Нурмагомедов поздравил Порье с победой на турнире UFC в США
Умер бывший тренер сборной Сербии и Черногории
«Манчестер Сити» устроит «чемпионский коридор» для «Ливерпуля»
Матч «Урал» - «Тамбов» закроет программу 24-го тура РПЛ
Американский боксер вновь попался на допинге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь