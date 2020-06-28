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12:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Три футболиста «Ливерпуля» попали в сборную тура АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент-Александр Арнольд, а также полузащитники красных Фабиньо и Мохамед Салах попали в сборную 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Все эти футболисты отметились забитыми мячами в матче против «Кристал Пэлас» (4:0). В символической сборной также оказались представители «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Челси», «Манчестер Сити» и «Лестера».

Во время загрузки произошла ошибка.

Полностью команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Каспер Шмейхель («Лестер»).

Защитники: Трент-Александр Арнольд («Ливерпуль»), Майкл Кин, Люка Динь (оба — «Эвертон»), Андреас Кристенсен («Челси»).

Полузащитники: Мохамед Салах, Фабиньо (оба — «Ливерпуль»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Кристиан Пулишич («Челси»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).

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