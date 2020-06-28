«Ювентус» близок к приобретению 19-летнего форварда «Манчестер Сити»

По информации источника, сегодня, 28 июня, 19-летний португальский футболист пройдёт медосмотр в итальянском клубе перед трансфером.

Коррея перешёл в «Манчестер Сити» из «Спортинга» летом 2019 года, после чего был отправлен в «АЗ Алкмар» на правах аренды. За вторую команду нидерландского клуба форвард провёл 23 матча, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. Коррея выступает в составе национальной команды Португалии U19.