«Кайрат» нашел способ появиться фанатам на домашних матчах КПЛ

1 июля команде предстоит провести домашний матч с «Жетысу». Так как игры пока будут проходить без зрителей, в алматинcком клубе призвали болельщиков поддержать игроков другим способом.

«Друзья, игры начинаются, но к сожалению, пока без зрителей. Нашим футболистам важно чувствовать вашу поддержку во время матчей премьер-лиги. Именно поэтому мы начинаем сбор ваших фото, плакатов и баннеров. Все материалы, присланные на специальный e-mail, будут показаны на табло “Центрального” стадиона. Не упустите возможность появится на главном экране нашего любимого стадиона и поддержать команду в важных матчах! Все материалы принимаются по адресу onefamily@fckairat.kz», — гласит объявление в аккаунте «Кайрата» в Instagram.