«Кайрат» нашел способ появиться фанатам на домашних матчах КПЛ
ФК «Кайрат» обратился к болельщикам в преддверии рестарта футбольной
ФК «Кайрат» обратился к болельщикам в преддверии рестарта футбольной
1 июля команде предстоит провести домашний матч с «Жетысу». Так как игры пока будут проходить без зрителей, в алматинcком клубе призвали болельщиков поддержать игроков другим способом.
«Друзья, игры начинаются, но к сожалению, пока без зрителей. Нашим футболистам важно чувствовать вашу поддержку во время матчей