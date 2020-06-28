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13:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» нашел способ появиться фанатам на домашних матчах КПЛ

ФК «Кайрат» обратился к болельщикам в преддверии рестарта футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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1 июля команде предстоит провести домашний матч с «Жетысу». Так как игры пока будут проходить без зрителей, в алматинcком клубе призвали болельщиков поддержать игроков другим способом.

«Друзья, игры начинаются, но к сожалению, пока без зрителей. Нашим футболистам важно чувствовать вашу поддержку во время матчей премьер-лиги. Именно поэтому мы начинаем сбор ваших фото, плакатов и баннеров. Все материалы, присланные на специальный e-mail, будут показаны на табло “Центрального” стадиона. Не упустите возможность появится на главном экране нашего любимого стадиона и поддержать команду в важных матчах! Все материалы принимаются по адресу onefamily@fckairat.kz», — гласит объявление в аккаунте «Кайрата» в Instagram.

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