Футболист «Уотфорда» Грей провел вечеринку, нарушив правила по борьбе с коронавирусом

По данным издания, Грей в день своего 29-летия 26 июня организовал в своем особняке вечеринку, в которой приняли участие 20 человек.
При этом в Великобритании в рамках борьбы с распространением коронавируса до сих пор существуют ограничения, согласно которым гражданам не рекомендуется собираться группами более чем в шесть человек, а игрокам английского чемпионата предписано избегать любые массовые мероприятия, оставаясь в семейном кругу. Сообщается, что среди гостей праздника также был замечен еще один футболист «Уотфорда» — Домингос Квина.
«Футбольному клубу “Уотфорд” известно о сообщениях в социальных сетях, которые предполагают, что два наших игрока нарушили правительственные протоколы. Клуб займется расследованием этого дела и проведет необходимые беседы с футболистами», — сообщили в пресс-службе английской команды.
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. «Уотфорд» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 31 матча. В воскресенье «Уотфорд» на домашней арене сыграет с «Саутгемптоном».