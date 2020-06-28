Футболист «Уотфорда» Грей провел вечеринку, нарушив правила по борьбе с коронавирусом

Источник: AP 2020

По данным издания, Грей в день своего 29-летия 26 июня организовал в своем особняке вечеринку, в которой приняли участие 20 человек.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--944be90fc6320570ea0f" data-vnd="944be90fc6320570ea0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=944be90fc6320570ea0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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При этом в Великобритании в рамках борьбы с распространением коронавируса до сих пор существуют ограничения, согласно которым гражданам не рекомендуется собираться группами более чем в шесть человек, а игрокам английского чемпионата предписано избегать любые массовые мероприятия, оставаясь в семейном кругу. Сообщается, что среди гостей праздника также был замечен еще один футболист «Уотфорда» — Домингос Квина.

«Футбольному клубу “Уотфорд” известно о сообщениях в социальных сетях, которые предполагают, что два наших игрока нарушили правительственные протоколы. Клуб займется расследованием этого дела и проведет необходимые беседы с футболистами», — сообщили в пресс-службе английской команды.