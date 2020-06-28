Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Тамбов
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торпедо-БелАЗ
Витебск
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Бетис
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Вильярреал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:00
Рух
Белшина
Футбол. Зарубежный
18:15
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
18:30
Уотфорд
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Ислочь
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Наполи
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Реал
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
14:37 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Почеттино может стать главным тренером ФК «Бенфика»

ТАСС, 28 июня. Португальский футбольный клуб «Бенфика» ведет переговоры с бывшим главным тренером английского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Наверх
Источник: Reuters

По данным издания, руководство португальской команды уже связалось с 48-летним аргентинским специалистом, обозначив финансовые условия. Нынешним главным тренером «Бенфики» является португалец Бруну Лаже, контракт с которым рассчитан до 30 июня 2024 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бенфика» занимает второе место в чемпионате Португалии, набрав 64 очка после 28 матчей. Лиссабонцы отстают от лидера первенства «Порту» на три очка.

Почеттино был главным тренером «Тоттенхэма» с мая 2014 года по ноябрь 2019-го. Под руководством аргентинца клуб из Лондона впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому «Ливерпулю» со счетом 0:2. Также Почеттино вывел команду в финал Кубка английской лиги сезона-2014/15, в котором клуб проиграл лондонскому «Челси» со счетом 0:2.

Почеттино четыре раза признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. Ранее специалист возглавлял английский «Саутгемптон» и испанский «Эспаньол».

Читайте также
Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Гончаренко вернулся в ЦСКА. Болельщики против
«Нужно было повременить с выдвижением». Зачем подставили Зайцеву
Капитан «Сельты» раскритиковал игру Смолова с «Барселоной»
Хабиб впечатлен: Порье устроил шоу года на UFC Vegas 4
СМИ: Турецкий клуб договорился о переходе с кипером «Краснодара»
Американский боксер вновь попался на допинге
Артур хочет остаться в «Ювентусе», не доигрывая сезон в «Барсе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь