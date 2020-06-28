СМИ: Почеттино может стать главным тренером ФК «Бенфика»

По данным издания, руководство португальской команды уже связалось с 48-летним аргентинским специалистом, обозначив финансовые условия. Нынешним главным тренером «Бенфики» является португалец Бруну Лаже, контракт с которым рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Бенфика» занимает второе место в чемпионате Португалии, набрав 64 очка после 28 матчей. Лиссабонцы отстают от лидера первенства «Порту» на три очка.

Почеттино был главным тренером «Тоттенхэма» с мая 2014 года по ноябрь 2019-го. Под руководством аргентинца клуб из Лондона впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому «Ливерпулю» со счетом 0:2. Также Почеттино вывел команду в финал Кубка английской лиги сезона-2014/15, в котором клуб проиграл лондонскому «Челси» со счетом 0:2.