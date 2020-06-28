Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Тамбов
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торпедо-БелАЗ
Витебск
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Бетис
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Вильярреал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:00
Рух
Белшина
Футбол. Зарубежный
18:15
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
18:30
Уотфорд
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Ислочь
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Наполи
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Реал
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
15:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трибуны стадионов в Южной Корее могут частично открыться для фанатов

ТОКИО, 28 июн — РИА Новости. Власти Южной Кореи намерены уже на следующей неделе начать допускать зрителей на стадионы во время различных матчей, но будут существенно ограничивать их число, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения.

Наверх

Как отметили собеседники агентства, в первое время после начала допуска зрителей планируется заполнение трибун лишь на треть. В случае улучшения ситуации с числом новых заражений коронавирусом в стране доля присутствующих зрителей будет увеличиваться. Если же в стране будет вновь зафиксирован постоянный рост числа новых инфицированных, то стадионы могут вновь закрыть.

Решение о частичном допуске зрителей на трибуны стадионов было принято после неоднократных жалоб со стороны фанатов о нецелесообразности предпринятых мер, согласно которым для доступа людей были открыты пляжи и аквапарки, но не стадионы.

В воскресенье в Южной Корее было зафиксировано 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, общее число инфицированных COVID-19 выросло до 12 715, выздоровели 11 364 человек. По данным организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, основная часть заражений зафиксирована в Сеуле (14 человек) и примыкающих к нему районах провинции Кёнгидо (17 человек). За прошедшие сутки из больниц выписаны 47 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 364, что составляет 89,4%. Число жертв составляет 282 человека.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня — 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30−60 человек.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Гончаренко вернулся в ЦСКА. Болельщики против
«Нужно было повременить с выдвижением». Зачем подставили Зайцеву
Капитан «Сельты» раскритиковал игру Смолова с «Барселоной»
Хабиб впечатлен: Порье устроил шоу года на UFC Vegas 4
СМИ: Турецкий клуб договорился о переходе с кипером «Краснодара»
Американский боксер вновь попался на допинге
Артур хочет остаться в «Ювентусе», не доигрывая сезон в «Барсе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь