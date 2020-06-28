Трибуны стадионов в Южной Корее могут частично открыться для фанатов

Как отметили собеседники агентства, в первое время после начала допуска зрителей планируется заполнение трибун лишь на треть. В случае улучшения ситуации с числом новых заражений коронавирусом в стране доля присутствующих зрителей будет увеличиваться. Если же в стране будет вновь зафиксирован постоянный рост числа новых инфицированных, то стадионы могут вновь закрыть.

Решение о частичном допуске зрителей на трибуны стадионов было принято после неоднократных жалоб со стороны фанатов о нецелесообразности предпринятых мер, согласно которым для доступа людей были открыты пляжи и аквапарки, но не стадионы.

В воскресенье в Южной Корее было зафиксировано 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, общее число инфицированных COVID-19 выросло до 12 715, выздоровели 11 364 человек. По данным организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, основная часть заражений зафиксирована в Сеуле (14 человек) и примыкающих к нему районах провинции Кёнгидо (17 человек). За прошедшие сутки из больниц выписаны 47 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 364, что составляет 89,4%. Число жертв составляет 282 человека.