«Астана» осталась без домашнего стадиона для возобновления КПЛ-2020

«Спортивная часть базы находится в хорошем состоянии, качество натурального футбольного поля не вызывает вопросов. Однако на стадионе отсутствует инфраструктура для проведения телевизионных трансляций, что особенно важно в период проведения матчей без зрителей на трибунах, когда прямой эфир становится единственным источником просмотра игры для болельщиков. В связи с этим фактом администрация ПФЛК не удовлетворила обращение футбольного клуба “Астана” с просьбой разрешить проводить матчи чемпионата Республики Казахстан по футболу в городе Талгар. Футбольному клубу “Астана” необходимо в кратчайший срок определить резервный стадион для дальнейшего участия в чемпионате», — говорится в сообщении.