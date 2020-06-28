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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» осталась без домашнего стадиона для возобновления КПЛ-2020

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела инспекцию стадиона базы национальных сборных Казахстанской федерации футбола в Талгаре и не разрешила тут проводить «Астане» домашние игры, сообщается на сайте Лиги.

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«Спортивная часть базы находится в хорошем состоянии, качество натурального футбольного поля не вызывает вопросов. Однако на стадионе отсутствует инфраструктура для проведения телевизионных трансляций, что особенно важно в период проведения матчей без зрителей на трибунах, когда прямой эфир становится единственным источником просмотра игры для болельщиков. В связи с этим фактом администрация ПФЛК не удовлетворила обращение футбольного клуба “Астана” с просьбой разрешить проводить матчи чемпионата Республики Казахстан по футболу в городе Талгар. Футбольному клубу “Астана” необходимо в кратчайший срок определить резервный стадион для дальнейшего участия в чемпионате», — говорится в сообщении.

Напомним, турнир, приостановленный с 16 марта, возобновится 1 июля матчами третьего тура. В КПЛ осталось 11 команд — во время паузы из-за финансовых проблем снялся павлодарский «Иртыш».

«Астана» пропускает игры третьего тура, которые пройдут 1 июля, а после возобновления чемпионата стартует гостевым матчем против «Тобола». Она состоится 5 июля в рамках четвертого тура. С полным календарем КПЛ-2020 после возобновления можно ознакомиться здесь.

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