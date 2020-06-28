Артур планирует остаться в «Ювентусе» и не доигрывать сезон в «Барселоне»

Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что Артур прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом». Сумма трансфера должна составить около 70 миллионов евро, но в итоге «Ювентус» остается в плюсе, так как в обратном направлении последует боснийский хавбек Миралем Пьянич, за переход которого «Барса» должна заплатить около 100 миллионов.

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Однако, по информации портала, Артур больше не планирует выступать за «Барселону» и доигрывать с ней сезон, в частности, это касается участия в Лиге чемпионов в августе. Отмечается, что 23-летний игрок недоволен клубом и главным тренером «сине-гранатовых» Кике Сетьеном.