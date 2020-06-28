Артур планирует остаться в «Ювентусе» и не доигрывать сезон в «Барселоне»
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бразильский футболист Артур планирует остаться в итальянском «Ювентусе» и не доигрывать сезон в испанской «Барселоне», сообщает sports.es.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бразильский футболист Артур планирует остаться в итальянском «Ювентусе» и не доигрывать сезон в испанской «Барселоне», сообщает sports.es.
Ранее сообщалось, что Артур прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом». Сумма трансфера должна составить около 70 миллионов евро, но в итоге «Ювентус» остается в плюсе, так как в обратном направлении последует боснийский хавбек Миралем Пьянич, за переход которого «Барса» должна заплатить около 100 миллионов.
Однако, по информации портала, Артур больше не планирует выступать за «Барселону» и доигрывать с ней сезон, в частности, это касается участия в Лиге чемпионов в августе. Отмечается, что 23-летний игрок недоволен клубом и главным тренером «сине-гранатовых» Кике Сетьеном.
Артур перешел в «Барселону» летом 2018 года из бразильского «Гремио». В нынешнем сезоне на счету бразильца 28 матчей за «сине-гранатовых», в которых он забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.