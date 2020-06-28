Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Тамбов
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торпедо-БелАЗ
Витебск
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Бетис
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Вильярреал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:00
Рух
Белшина
Футбол. Зарубежный
18:15
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
18:30
Уотфорд
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Ислочь
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Наполи
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Реал
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
15:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Артур планирует остаться в «Ювентусе» и не доигрывать сезон в «Барселоне»

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бразильский футболист Артур планирует остаться в итальянском «Ювентусе» и не доигрывать сезон в испанской «Барселоне», сообщает sports.es.

Наверх
Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что Артур прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом». Сумма трансфера должна составить около 70 миллионов евро, но в итоге «Ювентус» остается в плюсе, так как в обратном направлении последует боснийский хавбек Миралем Пьянич, за переход которого «Барса» должна заплатить около 100 миллионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако, по информации портала, Артур больше не планирует выступать за «Барселону» и доигрывать с ней сезон, в частности, это касается участия в Лиге чемпионов в августе. Отмечается, что 23-летний игрок недоволен клубом и главным тренером «сине-гранатовых» Кике Сетьеном.

Артур перешел в «Барселону» летом 2018 года из бразильского «Гремио». В нынешнем сезоне на счету бразильца 28 матчей за «сине-гранатовых», в которых он забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Читайте также
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Гончаренко вернулся в ЦСКА. Болельщики против
«Нужно было повременить с выдвижением». Зачем подставили Зайцеву
Капитан «Сельты» раскритиковал игру Смолова с «Барселоной»
Хабиб впечатлен: Порье устроил шоу года на UFC Vegas 4
СМИ: Турецкий клуб договорился о переходе с кипером «Краснодара»
Американский боксер вновь попался на допинге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь