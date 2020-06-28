Экс-тренер «Жетысу» нашел новый клуб в КПЛ
Бывший тренер «Жетысу» Кайрат Айманов продолжит карьеру в «Шахтере», сообщает KazFootball.kz.
Бывший тренер «Жетысу» Кайрат Айманов продолжит карьеру в «Шахтере», сообщает KazFootball.kz.
В талдыкорганском клубе Айманов работал с 2017 года и отвечал за физическую подготовку.
В июне его сменил другой казахстанский специалист Виктор Антонов, пришедший из «Тобола».
В «Шахтере» Айманов войдет в штаб
Как и в «Жетысу», 55-летний специалист будет отвечать за физическую подготовку игроков.
Вместе с Аймановым в штаб Горовенко также вошли казахстанский ассистент Рафаэль Уразбахтин и украинский тренер вратарей Валерий Ситало.