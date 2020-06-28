Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Тамбов
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торпедо-БелАЗ
Витебск
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Бетис
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Вильярреал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:00
Рух
Белшина
Футбол. Зарубежный
18:15
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
18:30
Уотфорд
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Ислочь
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Наполи
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Реал
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
15:42 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Жетысу» нашел новый клуб в КПЛ

Бывший тренер «Жетысу» Кайрат Айманов продолжит карьеру в «Шахтере», сообщает KazFootball.kz.

Наверх

В талдыкорганском клубе Айманов работал с 2017 года и отвечал за физическую подготовку.

Читайте также
Клуб казахстанской премьер-лиги расстался с тренером после победы над «Кайратом»

В июне его сменил другой казахстанский специалист Виктор Антонов, пришедший из «Тобола».

В «Шахтере» Айманов войдет в штаб экс-игрока сборной Казахстана Константина Горовенко, который возглавил карагандинский клуб 18 июня.

Как и в «Жетысу», 55-летний специалист будет отвечать за физическую подготовку игроков.

Вместе с Аймановым в штаб Горовенко также вошли казахстанский ассистент Рафаэль Уразбахтин и украинский тренер вратарей Валерий Ситало.

Читайте также
Жетысу
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Чемпион мира нокаутировал мексиканца
Гончаренко вернулся в ЦСКА. Болельщики против
«Нужно было повременить с выдвижением». Зачем подставили Зайцеву
Капитан «Сельты» раскритиковал игру Смолова с «Барселоной»
Хабиб впечатлен: Порье устроил шоу года на UFC Vegas 4
СМИ: Турецкий клуб договорился о переходе с кипером «Краснодара»
Американский боксер вновь попался на допинге
Артур хочет остаться в «Ювентусе», не доигрывая сезон в «Барсе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь