Экс-тренер «Жетысу» нашел новый клуб в КПЛ

В талдыкорганском клубе Айманов работал с 2017 года и отвечал за физическую подготовку.

В июне его сменил другой казахстанский специалист Виктор Антонов, пришедший из «Тобола».

В «Шахтере» Айманов войдет в штаб экс-игрока сборной Казахстана Константина Горовенко, который возглавил карагандинский клуб 18 июня.

Как и в «Жетысу», 55-летний специалист будет отвечать за физическую подготовку игроков.